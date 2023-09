Fabio Assunção secou 30 kg com dieta cetogênica

Fabio Assunção, de 52 anos, está mais magro. Os músculos chamam a atenção, com os gomos do abdômen saltados e os braços torneados. O ator enxugou 30kg em um ano, entre 2019 e 2020, e se manteve na linha com dieta e exercício físico desde então.

Atualmente, pesando 71kg, o artista disse durante uma entrevista para a GQ Brasil, que isso "é algo natural na vida de um ator que quer imprimir algo aos seus personagens".

O processo de emagrecimento aconteceu na esteira dos papeis que o ator vivenciou ao longo dos últimos quatro anos. O pontapé inicial aconteceu com outubro de 2019, quando começaram as gravações da série Fim, da Globoplay, baseada no romance da atriz e escritora Fernanda Torres. A direção é de Andrucha Waddington.

Dieta cetôgenica

O ator começou uma dieta cetogênica há quatro meses para alcançar o objetivo. A proposta inclui longos intervalos sem alimentação para acelerar a queima de gordura. "Às vezes eu tomo café da manhã, almoço e depois não como mais nada", contou.