Com ingresso comprado, fã paraense do Coldplay lamenta adiamento do show: 'preocupação'

O anúncio do adiamento dos shows da banda Coldplay no Brasil pegou a todos os fãs de surpresa. Nesta terça-feira (4), o grupo comunicou nas redes sociais que os concertos não poderiam mais acontecer por conta de uma infecção pulmonar grave do vocalista Chris Martin.

Uma das fãs que esperavam ansiosamente pelos shows é a paraense Quézia Pereira, de 28 anos, que mora atualmente em Curitiba, no Paraná. Ela iria participar do último show da banda no país, que seria no dia 22 de outubro, em São Paulo.

Fã há 10 anos, a analista de importação afirma que estava muito animada para prestigiar o grupo pela segunda vez. "Desde o último show, que foi a minha primeira experiência vendo eles ao vivo, eu já tinha prometido a mim mesma que sempre iria em shows deles, porque é algo muito único e especial. Eu posso dizer que não decepcionou muito o fato do show ter sido adiado, por mais que a gente esteja com ansiedade e expectativa, mas é preocupante o fato do vocalista estar doente", diz ela.

Quézia e o marido já haviam ido ao show da banda em 2017 (arquivo pessoal)

Quézia afirma que a relação dos fãs com a banda é muito próxima: "Eu posso dizer que é até uma amizade, mesmo a gente não se conhecendo intimamente, eles transmitem esse sentimento pra nós. E eu acredito que os fãs estão bem preocupados com essa questão da doença do Chris Martin. Eu espero que ele melhore e volte logo aos palcos, porque é nítido que ele gosta de fazer isso, se diverte nos shows, e passa toda essa energia pro público".

Quézia esperava ansiosamente o show da banda (arquivo pessoal)

Ela ainda diz que espera ansiosamente a nova data. "A gente fica triste com a notícia, mas vamos esperar a nova data e continuar na fé que vai dar tudo certo".

