Coldplay no Brasil: banda cancela todos os shows agendados no país em 2022; saiba o motivo

Após terem sido ovacionados pelo show do Rock in Rio 2022, a banda do Reino Unido Coldplay anunciou, na manhã desta terça-feira (4), que todos os shows que aconteceriam no Brasil serão adiados. Por meio das redes sociais, o Coldplay emitiu o comunicado que frustrou os milhões de fãs brasileiros da banda.

O motivo do adiamento deixou os internautas ainda mais preocupados. O vocalista Chris Martin está com uma infecção pulmonar grave. "Com profundo pesar, fomos forçados a adiar nossos próximos shows no Rio de Janeiro e São Paulo até o início de 2023. Devido a uma infecção pulmonar grave, Chris foi colocado sob ordens médicas estritas para descansar pelas próximas três semanas. Estamos trabalhando o mais rápido possível para garantir as novas datas e daremos mais informações nos próximos dias", diz parte do comunicado.

Chris Martin (Reprodução/Instagram)

"Para todos no Brasil que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito por qualquer decepção e inconveniência, e estamos muito gratos por sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde de Chris. Por favor, guardem seus ingressos, pois eles serão válidos para as novas datas remarcadas. Isso acontecerá no início de 2023 e será anunciado muito em breve. No entanto, também atenderemos a todos os pedidos de reembolso de ingressos - que estarão disponíveis no ponto de venda. Estamos otimistas de que Chris retornará à boa saúde após o intervalo médico prescrito e esperamos retomar a turnê o mais rápido possível. A todos os afetados, por favor, aceite nossas sinceras desculpas e obrigado, como sempre, por seu amor e apoio", encerrou o comunicado.

VEJA MAIS

Na postagem do Instagram feita pela banda, milhares de seguidores brasileiros comentaram: "Mistura de sentimento de devastação ao mesmo tempo querendo que o Chris fique bem", disse uma. Veja o post completo:

Quando eram os shows do Coldplay no Brasil em 2022?

Após a apresentação do Rock in Rio 2022, a banda de Londres voltaria ao país neste mês de outubro para oito shows, veja quais:

11 e 12 de outubro - Estádio Engenhão / Rio de Janeiro

15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro - Arena Allianz Parque / São Paulo.

Quando o Coldplay voltará ao Brasil?

Apesar do comunicado não cravar datas, seus integrantes afirmaram que irão divulgar, muito em breve, as datas que a banda voltará a fazer show em Rio e São Paulo.

Reveja um pedaço do show do Coldplay no Brasil

O que faço com o meu ingresso do show cancelado do Coldplay?

A banda informou aos fãs que guardem seus ingressos atuais. Os mesmos serão utilizados como entrada para os próximos shows.