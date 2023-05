Fã do RBD tem ingresso queimado pelo ex-marido e registra boletim de ocorrência por violência moral

Os fãs do RBD ficaram eufóricos com o anúncio de uma nova turnê do grupo, que vai acontecer após 15 anos, incluindo um show no Brasil. No entanto, nem todos os fãs tiveram boas experiências com a compra dos ingressos. Uma fã do grupo, Ingrid Santos de Lima, viralizou nas redes sociais após ter seu ingresso queimado pelo ex-marido.

Ingrid, que é fã do RBD desde 2005 e tem uma filha com o nome de Anahi em homenagem à vocalista do grupo, havia comprado o ingresso por R$ 870 e guardado em um livro. No entanto, o ex-marido encontrou o ingresso e o queimou na boca do fogão. Ingrid descobriu o ocorrido quando recebeu um vídeo do ex-marido na madrugada de quarta-feira (3) para quinta-feira (4).

VEJA MAIS

Desolada, Ingrid procurou uma Delegacia da Mulher e registrou um boletim de ocorrência por violência moral. Ela também entrou em contato com a Eventim, organizadora da turnê, para tentar recuperar o ingresso, mas ainda não obteve resposta.

A delegada Francini Ibrahin explicou que violência contra a mulher não se limita à agressão física: "Na situação dela, a ameaça e a injúria caracterizaram a violência moral".

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que "uma mulher de 25 anos foi ameaçada pelo ex-marido na madrugada desta terça-feira (3), no Jd. Santa Rita, em Itapevi. De acordo com a vítima, o ex-marido fez uma ligação por vídeo onde queimava o ingresso de um show que ela tinha comprado. A vítima foi orientada quanto ao prazo para fazer a representação criminal contra o autor. O caso foi registrado como injúria e ameaça pela DDM de Itapevi".

Violência doméstica

A discussão aconteceu por WhatsApp, quando Ingrid pediu que o ex deixasse o assunto para lá, mas ele insistiu. Como ela não cedeu, o ex-marido enviou um GIF do ingresso sendo queimado.

Fontes consultadas pelo portal G1 afirmaram que o relacionamento de Ingrid e seu ex-marido não era saudável e que ela foi uma criança negligenciada que cuidou dos irmãos. Segundo a própria fã, seu momento de felicidade era quando estava em contato com o RBD, seja através da banda ou da novela. Ela se fantasiava de Mia Colucci e colecionava pôsteres. Na escola, quando usava uma gravata, acessório usado pelo elenco da novela, era conhecida como "a menina que é fã do Rebelde".

Fã há anos

Ingrid pagou R$ 870 pelo ingresso da Pista Premium do show, mas o valor real da aquisição vai muito além disso. Ela passou mais de 16 horas na fila do Pacaembu, deixou de trabalhar e de fazer cursos profissionalizantes, além de economizar por seis meses e abrir mão de passeios com amigos e frequentar bares e restaurantes.

Algumas pessoas nas redes sociais duvidaram da veracidade do ingresso queimado, mas Ingrid confirmou a autenticidade do mesmo. Os fãs solidários à causa da jovem criaram uma vaquinha para ajudá-la e pedem um posicionamento da empresa Eventim, responsável pela venda dos ingressos.