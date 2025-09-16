Capa Jornal Amazônia
Cultura

Fã de 68 anos se emociona ao realizar o sonho de ir ao show da Joelma: ‘Nunca é tarde’

Nas mídias sociais, algumas pessoas elogiaram a atitude e disposição de Maria Fátima

Victoria Rodrigues
A cantora paraense convidou Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara para cantar junto com ela no palco. (Foto: Reprodução/ Instagram | @marriafatima1)

Uma fã de 68 anos protagonizou uma cena comovente ao aparecer emocionada no show da cantora Joelma no The Town, que foi realizado neste domingo (14), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. No vídeo que circula pelas redes sociais, Maria Fátima aparece entre lágrimas e comemorando com outras mulheres a primeira vez que teve oportunidade de estar presente em um evento da cantora paraense.

Antes de Joelma entrar no palco para iniciar a apresentação no festival, a filha de Maria Fátima filma a reação da mãe e, logo em seguida, diz para ela se acalmar para não passar mal. “Não tenha nada agora não, mãe. Respira, se não o segurança vai tirar a gente daqui”, pede a mulher entre risos.

Nos comentários da publicação, diversas pessoas elogiaram a atitude de Maria de Fátima em ir atrás de seus sonhos. “Nunca pare de sonhar. Feliz demais, emocionada”, escreveu uma seguidora. “Isso aqui é lindo demais. To emotivo desde o show de sexta, aí vem mais esse vídeo, eu me acabando de chorar às 9:21 da manhã”, disse outra. “O amor que atravessa gerações”, destacou uma terceira.

Outros seguidores também comentaram sobre a disposição da idosa no evento e ainda brincaram com a situação, relembrando memes. “O povo: quando ela tiver idosa ela sossega. Eu na grade esperando o show da minha artista predileta”, disse uma pessoa. “Eu quero ter essa mesma benção de conseguir ir em um show dela antes que a Joelma se aposente”, revelou outro.

Joelma no The Town

A cantora paraense iniciou a sua performance neste domingo (14), no The Town, dançando ao som de batidas regionais com alguns bailarinos no palco e com a exibição de imagens de rios, árvores, a bota da cantora e a bandeira do Pará em um telão. E, inclusive, a bandeira paraense foi diversas vezes erguida pelos próprios fãs que estavam presentes na plateia em vários momentos do show.

Em seu repertório, Joelma levou ao público do The Town diversos hits que fizeram muito sucesso ao longo do tempo, como por exemplo: “Pra te Esquecer”, de 2003; “Voando pro Pará”, de 2016. Além dessas canções, a cantora também apresentou “A Lua me Traiu”, Tchau pra Você”, “Juras de Amor”, a sua faixa gospel "Maranata" e etc.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

