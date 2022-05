fã dá à luz durante show do metallica em curitiba

Que loucura de fã não têm limites, disso ninguém duvida. E a prova de que a paixão pelo seu ídolo supera qualquer risco está na história de Luan, um bebê que nasceu em meio a um show da banda Metallica, no último sábado (07/05). A mãe, Joice Figueiró, estava na 39ª semana de gestação e assistia tranquilamente às atrações que abriram o show da banda, que está em turnê pelo Brasil, quando começou a sentir as contrações do parto e precisou ser atendida por uma equipe dos Bombeiros. As informações são do portal Metrópoles.

A surpresa foi revelada em tempo real pelas redes sociais da tatuadora, que mostrava aos seguidores alguns recortes do show realizado no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), primeira capital a receber a turnê. Joice ainda chegou a brincar com o fato de estar na reta final da gravidez e, mesmo assim, encarar a maratona de passsar horas à espera de seus ídolos. "Quem é que disse que eu não vinha?", questionou nos stories do Instagram.

"Nas duas bandas de abertura - Ego Kill Talent e Greta Van Flet - eu estava de boa. Mas, quando começou o Metallica, as contrações começaram, tudo muito rápido. Quando faltavam umas três músicas, o Jaime (marido) chamou os bombeiros", contou ela. Joice relatou que, no meio do caminho para o ambulatório, a bolsa estourou e não deu tempo nem mesmo de levá-la de ambulância para um hospital. Luan nasceu lá mesmo no Couto Pereira.

A tatuadora contou que tinha comprado o ingresso para a apresentação há três anos. E que ao verem sua barriga todos na fila brincaram que o bebê iria nascer no show. "Quando que eu ia imaginar que estaria no show do Metallica e esse menino ia decidir nascer ali mesmo, 3 músicas antes do show acabar, ao som de Enter Sandman?", contou ela, ao compartilhar a foto do filho.

Apesar do susto, Joice contou que ela e o bebê estão "ótimos fisicamente".