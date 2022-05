Banda Metallica inicia shows pelo Brasil nesta quinta-feira (05)

Começa nesta quinta-feira (05) a série de shows que a banda de rock Metallica fará no Brasil. A sequência de apresentações é a maior já feita pela banda no país. Além do show de estréia, que acontece nesta noite, em Porto Alegre (RS), serão realizadas exibições em Curitiba (07/05), São Paulo (10/05) e Belo Horizonte (12/05).

VEJA MAIS

Fãs da banda formaram fila desde a madrugada desta quinta-feira, mesmo com a abertura dos portões prevista apenas para as 15h. Liderada pelo vocalista James Hetfield, o Metallica deve tocar hoje para um público estimado de 40 mil pessoas, segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC).

A abertura de todos os shows ficará a cargo da banda brasileira Ego Kill Talent, além do grupo Greta Van Fleet. Os ingressos para Curitiba e São Paulo já estão esgotados. A banda tocou antes no Chile e na Argentina, o que permite uma previsão do setlist que será apresentado nas exibições. Veja abaixo:

"Whiplash" (1983)

"Ride The Lightning" (1984)

"Fuel" (no Chile rolou "The Memory Remains") (1997)

"Seek And Destroy" (1983)

"Holier Than Thou" ("Through The Never" no Chile) (1991)

"One" (1988)

"Sad But True" (1991)

"Moth Into Flame" (2016)

"The Unforgiven" (1991)

"For Whom The Bell Tolls" (1984)

"Creeping Death" (1984)

"No Leaf Clover" (1999)

"Master Of Puppets" (1987)

Bis:

"Spit Out The Bone" (2016)

"Nothing Else Matters" (1991)

"Enter Sandman" (1991)

A banda Metallica

Com inicio no ano de 1981, a banda originária do município de Los Angeles, na Califórnia, é considerada a pioneira do gênero trash metal. Atualmente formada pelos integrantes James Hetfield (vocalista e guitarrista), Kirk Hammett (guitarrista solo), Lars Ulrich (baterista) e Robert Trujillo (baixista), a banda segue em atividade e já vendeu mais de 200 milhões de discos no mundo inteiro. Já recebeu nove premiações no Grammy Awards e teve seis álbuns consecutivos em primeiro lugar na Billboard 200, que lista os álbuns mais vendidos nos Estados Unidos, publicada semanalmente pela revista de mesmo nome.