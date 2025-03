Exposição 'Um Norte em Nós' apresenta diversas visões de artistas paraenses sobre a Amazônia

A partir desta sexta-feira (14), Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, vai mergulhar em uma imersão artística ligada à Amazônia, por meio da mostra coletiva “Um Norte em Nós”. A exposição apresentará mais de 30 obras de 12 artistas paraenses, que através da arte, conseguem transmitir suas percepções sobre as mais variadas vivências amazônicas. A programação é gratuita.

A exposição começará às 19h30, na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, que é vinculada ao Instituto Cultural Vale. Além de poder apreciar as dezenas de obras e conhecer os seus autores, o público presente também poderá participar de um bate-papo com o curador da mostra, Henrique Montagne.

De acordo com o curador, a iniciativa busca apresentar as visões plurais sobre a Amazônia, com obras que envolvem diversas técnicas de arte, como pintura, fotografia e videoarte. A mostra estará aberta para visitação até o dia 11 de junho, de 8h às 19h.

Diego Azevedo é um dos artistas participantes da programação. Ele conta que sua obra apresenta uma visão diferente da Amazônia, focando mais no lado urbano e cotidiano das pessoas que moram na região.

“Eu pinto muito sobre a realidade que eu conheço, essa parte da Amazônia, sem necessitar pintar rios, mata, eu tento fazer a parte amazônica, a parte mais urbana, da cidade, eu componho com cenas do cotidiano, cenas que todo mundo consegue ver, como uma avó com uma criança, crianças brincando, coisas bem cotidianas”, explica o paraense.

Obra do artista Diego Azevedo (Foto: Divulgação)

O artista também ressalta importância de eventos como o “Um Norte em Nós”, que abrem espaço para que novas pessoas conheçam sobre a arte feita na região.

“É um espaço que muitas vezes a gente não tem. Exposições como essa são incentivo de saber que nós, como artistas, que o nosso olhar e perspectiva podem ir para outras pessoas, para que as pessoas se identifiquem, ou não, para que haja uma discussão. Então expor essas obras é muito importante”, conclui o pintor.

De acordo com Chico Ribeiro, outro paraense que estará expondo suas obras na mostra, sua arte retrata a vivência amazônica ligada ao campo, e à realidade de pessoas que vivem da agricultura familiar.

“O meu trabalho é voltado pra questão popular, todos os elementos, paisagens, tudo voltado para retratar essa relação de ocupação, de moradores de bairros periféricos, e que acaba se ligando com natureza. Então é um trabalho que pode se configurar com elementos da paisagem amazônica, que ressaltam o aspecto coletivo, essa relação do campo, da colheita do trabalho, que se dá de forma muito respeitosa, e em um ambiente de área urbana, mas que está rodeada da natureza”, acrescenta o artista.

Obra do artista Chico Ribeiro, que apresenta vivências de pessoas que vivem da agricultura familiar (Foto: Divulgação)

Preocupado com questões climáticas e ambientais, Chico também destaca o caráter reflexivo da exposição, que pode motivar discussões sobre os diversos problemas ambientais existentes na Amazônia.

“Eu acho que o momento no qual a gente se encontra gera certas aspirações, que trazem a importância de defender o território amazônico, a importância de uma exposição dessa, ser amplamente vista, novos artistas aparecendo, mostrando essas realidades, acho que soa mais como uma voz: ‘isso aqui é importante’. Acho que o momento coloca essa necessidade, a questão do desmatamento, as questões ambientais, o tempo urge”, ressalta.

Sobre a mostra

“Um Norte em Nós” traz obras de Josué Castilho França, Mayara Yamada, Dias Júnior, Diana Figueroa, Diego Azevedo, Toninho Castro, Rafa Cardozo, Chico Ribeiro, Bárbara Savannah, PV Dias, Wendrell DiBlack e Victor de la Rocque - artistas de Belém, Ananindeua, Ilha do Marajó, Cametá, Abaetetuba, Breu Branco, Marabá e Canaã dos Carajás.

Como parte da programação, o público presente poderá participar gratuitamente de uma oficina de Pintura Tridimensional, com a artista Bárbara Savannah. A atividade ocorrerá na EMEF Luis Carlos Prestes e será promovida entre crianças de 10 a 14 anos.

Serviço:

Mostra coletiva “Um Norte em Nós”

Abertura: 14 de março

Horário 19h30

Visitação: 15/03 a 11/06 | 8h às 19h (exceto domingos e feriados)

Local: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, Rua Esmeralda, 141. Nova Canaã II