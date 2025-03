Jenipapo Feira de Arte Gráfica expõe obras de mulheres artistas no Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher vai ganhar mais cor em Belém neste sábado (8) com a realização da 2ª edição da Jenipapo Feira de Arte Gráfica, uma iniciativa que fomenta e reúne mulheres artistas em Belém. A programação envolve exposição de obras autorais de mais de 20 participantes, além de oficinas especiais para quem deseja aprender técnicas artísticas.

A Feira acontece na Casa da Redação, de 9h às 17h, com entrada gratuita. O local é administrado por Marcela Castro, educadora e professora de língua portuguesa que decidiu contribuir com a cena artística de Belém, cedendo o espaço coberto para que as artistas pudessem expor suas obras, mesmo no período chuvoso da cidade.

De acordo com a professora, a expectativa é que muitas obras das artistas possam ser comercializadas durante o evento, e apresentadas para um novo público, que ainda não conhece os seus trabalhos.

“O propósito da programação é a comercialização dos trabalhos artísticos dessas mulheres, a venda dessas obras, que são o trabalho delas, e com o propósito de que elas alcancem um público, que não costuma participar desses eventos. Eu, por exemplo, chamei meus alunos, colegas professores, então a gente espera participação de um público jovem que vai poder conhecer mais sobre a arte feita em Belém”, explica Marcela.

Marcela reforça que eventos como este são muito importantes para incentivar a consolidação de novas artistas paraenses, as quais precisam de mais espaço em Belém.

“Casa arte e aldeia são palavras femininas e elas não são por acaso, elas demonstram que há necessidade de dar vínculo, dar as mãos, não vai jamais ter outra artista no teatro como a Dira Paes, um a outra artistas como a mina ribeirinha, uma na música como a Gigi Furtado, se não houver fomento neste trabalho. A arte gráfica não é diferente, a artista é uma trabalhadora e ela precisa se manter por esse trabalho, que não é só o seu sustento, mas também a expressão da nossa identidade amazônica”, conclui.

Arte das mulheres

Idealizadora da Jenipapo Feira de Arte Gráfica, a artista visual e antropóloga Thay Petit conta que decidiu criar a programação por enxergar a falta de eventos dedicados às artistas visuais em Belém.

A artista visual Thay Petit é a idealizadora da programação (Foto: Reinan Teixeira)

“Era um sonho antigo, que veio de uma necessidade minha, como artista, de encontrar novos espaços que fossem uma vitrine para os meus trabalhos. A Jenipapo tem esse objetivo de ser esse espaço de promoção e valorização das artistas visuais daqui. A ideia é que ela cresça nos próximos anos, e reforce ainda mais esse mercado local e consiga expandir para outras regiões”, ressalta a artista.

Thay também afirma que a Feira é uma oportunidade de o público conhecer trabalhos únicos e ter contato com as autoras dessas obras, além de muitas possibilidades comerciais que podem surgir a partir deste encontro.

“São 27 expositoras, artistas visuais e também artesãs. O público vai encontrar pinturas visuais, antigos de papelarias, impressões em tecido, publicações independentes em zine, livros artesanais, é uma gama de produtos, e o melhor, com a possibilidade de conhecer as artistas visuais de perto, de conhecer o processo criativo de cada uma. Além disso, existem possibilidades comerciais, por exemplo um empresário que quer construir uma logo para a empresa, são muitas oportunidades”, acrescenta a idealizadora.

Obras de mais de 20 artistas estarão expostas na feira de arte (Foto: Kathllyn Layane)

Além da exposição e venda de obras artísticas, no evento serão realizadas duas oficinas para o público, uma de zine com Débora Oliveira (artista visual) e outra de colagem com Júlia Goulart (artista visual). As inscrições custam R$ 15 e podem ser realizadas a partir do link que consta na bio do perfil do evento. As vagas são limitadas a 10 por oficina.

Serviço:

2ª edição da Jenipapo Feira de Arte Gráfica

Local: Casa da Redação – Travessa Castelo Branco, 1720

Data: 8 de março de 2025

Horário: 09h às 17h