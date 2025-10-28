Capa Jornal Amazônia
Exposição sobre pioneiro da fotografia chega com programação especial a Belém

“Vida em Invenções” estará em cartaz no Sesc Ver-o-Peso

O Liberal
fonte

A obra "Cena de acamapmento ao luar" integra a exposição ()

O Instituto Hercule Florence (IHF) e o Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso trazem uma exposição inédita para Belém. “A vida em invenções: Hercule Florence e a Photographie” tem como fio condutor a vida e a obra do artista-inventor Hercule Florence e a sua descoberta do processo fotográfico no Brasil. A abertura será amanhã, dia 29, às 19h, com entrada franca. O período para visitação seguirá até abril do próximo ano. A mostra estará em cartaz no período da COP30.

A exposição ocupará um andar inteiro do Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523). Na mostra, o visitante poderá acompanhar uma linha do tempo que coloca em paralelo os fatos marcantes da vida de Hercule Florence e os principais acontecimentos da Expedição Langsdorff. Os painéis incluem reproduções de imagens que contextualizam e detalham os experimentos de Florence relativos à fotografia e seus outros inventos, como a poligrafia, os papéis inimitáveis e a pulvografia, além de iconografia referente à sua participação como desenhista na expedição citada.

"O homem só exerce a plenitude de sua natureza divina quando inventa, quando cria", disse Hercule Florence. Nesse sentido, protótipos das câmeras fotográficas e do suporte para fotografias de contato inventados por Florence foram especialmente construídos para a mostra por Roger Sassaki, seguindo as anotações que o próprio inventor registrou em seus diários.

Outra invenção de Florence, a zoofonia, técnica que criou para registrar o som dos animais, principalmente das aves, inspirou a instalação sonora imersiva que será montada no espaço da escadaria que dá acesso ao andar da exposição no prédio. A mostra tem como parceiros o Instituto Moreira Salles (IMS) e a Casa da Floresta UNESP/Instituto Peabiru, além da curadoria de Francis Melvin Lee (IHF), Júlia Kovensky (IMS) e Anna Cláudia Agazzi (Instituto de Artes da UNESP). “A vida em invenções: Hercule Florence e a Photographie” traz pássaros de miriti executados por artesãos paraenses, envolvidos pela música composta por Alvise Migotto e intervenções de peças de Albery Albuquerque e Tiago Albuquerque, criadas a partir dos cantos e sons de animais amazônicos.

Hercule Florence (1804-1879) é comprovadamente um dos pioneiros na invenção da fotografia, como atestam seus experimentos realizados na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, em 1833, seis anos antes do anúncio público da descoberta por Louis Daguerre, na França. Em seus manuscritos, ele foi o primeiro a cunhar a palavra "photographie" (imprimir com a luz, em francês) e a utilizar sais de ouro como substância fotossensível para obter imagens.

Florence foi também desenhista, pintor, tipógrafo e naturalista. Nascido em Nice, ele desembarcou no Rio de Janeiro em 1824, e foi recrutado, em 1825, como desenhista da segunda etapa da Expedição Langsdorff (1825-1829), que percorreu mais de 13 mil quilômetros pelo interior do Brasil.

Programação

Além da abertura para visitação, haverá diferentes programações: na quinta-feira, 30, das 10h às 12h, terá um bate-papo com o público sobre as análises científicas que comprovam o pioneirismo das pesquisas fotográficas de Hercule Florence, mediado pelas curadoras Francis Melvin Lee e Érika Beraldo (IHF). Na sexta-feira, 31, a partir das 17h, haverá visita mediada pela curadoria.

Entre os dias 4 de novembro e 30 de abril, os interessados poderão participar de visitas guiadas ao acervo "Máquinas para Filosofar” e terão acesso a leituras de portfólio mediadas pela fotógrafa Paula Sampaio, responsável pelo Núcleo de fotografia do Sesc Ver-o-Peso. Já no dia 8 de novembro, das 9h às 14h, ocorre a “Vivência: Fotografar o (in)visível, modos de ver e não Ver-o-Peso com João Kulcsár”. 

A curadoria da exposição é de Francis Melvin Lee, mestre em História Social e em Museologia pela Universidade de São Paulo (USP) e superintendente técnica do Instituto Hercule Florence; Júlia Kovensky, bacharel em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2007) e coordenadora da área de Iconografia do Instituto Moreira Salles; e Anna Claudia Agazzi, docente do Instituto de Artes da UNESP, mestre em Piano Performance pela Manhattan School of Music, doutora em Artes pela UNESP e pós-Doutora pela Universidade de Toronto.

SERVIÇO

Sesc no Pará e Instituto Hercule Florence inauguram exposição

Abertura: 29/10/2025, às 19h

Visitação: até 30/04/2026

Horário: terça a sábado - 10h às 18h

domingos - 10h às 13h (a visitação em novembro será de 09h às 17h aos domingos)

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso

Endereço: Boulevard Castilhos França, 522 e 523, Campina, Belém/PA

Entrada gratuita

Cultura
