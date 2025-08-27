Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mostra Fototaxistas traz ao público de Belém processos da fotografia

O projeto reuniu 30 participantes de diferentes coletivos, territórios e trajetórias artísticas de Belém e do Pará

O Liberal
fonte

“Cada atividade parecia uma grande brincadeira", afirma Amanda Ferreira, que participou do laboratório (Mostra Fototaxistas/ Divulgação)

Em tempo de onipresença de telas, a Kamara Kó Galeria abre suas portas para a Mostra Fototaxistas, na próxima sexta-feira, 29 de agosto, às 18h. A exposição coletiva apresenta os resultados do Lab Fototaxia - Laboratório de Experimentação Fotográfica idealizado por Miguel Chikaoka e produzido por Makiko Akao. Ao contrário da ansiedade das publicações digitais, o público poderá conhecer obras que são fruto de reflexão e experiência.

image   Grupos LGBTQIAPN+, quilombolas, artistas negros, comunicadores populares, professores, produtores culturais e arte-educadores participaram(Divulgação/ Mostra Fototaxistas)

O projeto, realizado entre abril e agosto de 2025 e selecionado pelo edital PNAB – Lei Aldir Blanc (Edital 004/2024), reuniu 30 participantes de diferentes coletivos, territórios e trajetórias artísticas de Belém e do Pará.

Segundo os organizadores do projeto, após a convocatória, feita por meio de escuta e pertencimento coletivo, o Lab se constituiu como um espaço plural: grupos LGBTQIAPN+, quilombolas, artistas negros, comunicadores populares, professores, produtores culturais e arte-educadores somaram-se em trocas que extrapolaram a técnica fotográfica e tornaram-se exercício de percepção, memória e invenção.

A exposição, concebida de forma colaborativa, costura fotografias, objetos e registros audiovisuais em um percurso que preserva a singularidade de cada trabalho, ao mesmo tempo em que evidencia a força do coletivo.

Durante os encontros, os participantes construíram câmeras artesanais, experimentaram o pinhole, jogos de luz e sombra, práticas de fotografia mental e desenho, além de processos manuais de revelação. Para muitos, foi uma verdadeira desconstrução do olhar fotográfico tradicional. “A mostra é como um espelho da nossa vivência: reúne fragmentos de processos, descobertas e até incertezas que fomos experimentando ao longo da imersão”, afirma Camila Serrão, uma das integrantes.

A metodologia desenvolvida por Chikaoka, marcada por mais de 40 anos de atuação e reconhecida como “pedagogia da luz”, esteve no centro dessa travessia. “De forma simples ele mostra que a luz está em tudo e como podemos nos apropriar dela, eternizando em formas. Foi um exercício de olhar, de paciência com o processo e de compreender que não existe certo ou errado, tudo é experimento”, destaca Renée Miranda.

Para Amanda Ferreira, artista participante, o aprendizado foi um mergulho lúdico: “Cada atividade parecia uma grande brincadeira. Construir a câmera escura, brincar de capturar a luz com a pirrola, revelar imagens… Aprendi a respeitar o tempo das coisas e a experimentar outras formas de fotografar. Espero que o público perceba essa relação que tivemos com a luz, esse construir brincando”.

Miguel Chikaoka se emociona com o encontro de diferentes tempos e vivências proporcionado pelo laboratório. “Trabalhamos em um ambiente coletivo, onde a fotografia foi quase uma desculpa, tendo como foco o fazer, o engajamento, a escuta, o reconhecimento do lugar da luz e como ela se apresenta aos nossos olhos”, diz o fotógrafo.

Fototaxia é um termo da biologia que designa o movimento de organismos em resposta à luz. Ao adotar esse conceito como inspiração, o laboratório de Miguel Chikaoka ressignificou a palavra para a fotografia: trata-se de um deslocamento sensível em direção à luz, em seus múltiplos sentidos.

O nome da mostra, Fototaxistas, foi escolhido pelos próprios participantes, traduzindo o espírito do grupo que se moveu coletivamente para experimentar, aprender e criar a partir desse encontro com a luz. Assim, essa mostra de resultados também convida o visitante a atravessar o caminho vivido, reconhecendo que o processo é tão revelador quanto a obra exposta.

Serviço

Mostra Fototaxistas – Resultados do Lab Fototaxia
Kamara Kó Galeria – Rua Boaventura da Silva, 711, Nazaré, Belém – PA
Abertura: 29 de agosto (sexta-feira), às 18h
Visitação: até 30 de setembro, de segunda a sexta, das 10h às 18h
Entrada gratuita

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mostra Fototaxistas

Kamara Kó Galeria

Amanda Ferreira
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONTEMPLADOS

Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias

Premiação foi no Theatro da Paz e reuniu artistas de nove estados da Amazônia

26.08.25 21h16

DESPEDIDA

Mestre Damasceno tem despedida com toadas e bois Vaga-lume e Marronzinho

Artista recebeu homenagens em seu velório

26.08.25 18h51

DESPEDIDA

Wanda Monteiro: 'Mestre Damasceno sempre foi um Encantado"

Filha do saudoso escritor Benedicto Monteiro, Wanda foi homenageada juntamente com Mestre Damasceno na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes em Belém

26.08.25 18h29

LUTO

Corpo de mestre Damasceno é velado no Museu do Estado do Pará, em Belém

Artista é o criador do búfalo-bumba e já compôs mais de 400 canções e seis álbuns.

26.08.25 17h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Influenciadora apontada como affair de Zé Felipe assume romance com Luan Pereira

Victoria Miranda foi apontada como affair de Zé Felipe após aparecer em uma festa acompanhada do cantor em Goiânia

27.08.25 9h28

Demência frontotemporal

Bruce Willis perdeu habilidades de fala, revela esposa

Segundo a mulher, mesmo com a perda gradual da linguagem, a conexão emocional com a família permanece viva

27.08.25 12h13

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

SUCESSO

'Pssica' é a segunda série da Netflix em língua não-inglesa mais vista do mundo

A atriz Ademara divulgou a conquista em sua página do instagram. Ela integra o elenco da produção

27.08.25 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda