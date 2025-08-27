Mostra Fototaxistas traz ao público de Belém processos da fotografia

Em tempo de onipresença de telas, a Kamara Kó Galeria abre suas portas para a Mostra Fototaxistas, na próxima sexta-feira, 29 de agosto, às 18h. A exposição coletiva apresenta os resultados do Lab Fototaxia - Laboratório de Experimentação Fotográfica idealizado por Miguel Chikaoka e produzido por Makiko Akao. Ao contrário da ansiedade das publicações digitais, o público poderá conhecer obras que são fruto de reflexão e experiência.

Grupos LGBTQIAPN+, quilombolas, artistas negros, comunicadores populares, professores, produtores culturais e arte-educadores participaram (Divulgação/ Mostra Fototaxistas) Grupos LGBTQIAPN+, quilombolas, artistas negros, comunicadores populares, professores, produtores culturais e arte-educadores participaram

O projeto, realizado entre abril e agosto de 2025 e selecionado pelo edital PNAB – Lei Aldir Blanc (Edital 004/2024), reuniu 30 participantes de diferentes coletivos, territórios e trajetórias artísticas de Belém e do Pará.

Segundo os organizadores do projeto, após a convocatória, feita por meio de escuta e pertencimento coletivo, o Lab se constituiu como um espaço plural: grupos LGBTQIAPN+, quilombolas, artistas negros, comunicadores populares, professores, produtores culturais e arte-educadores somaram-se em trocas que extrapolaram a técnica fotográfica e tornaram-se exercício de percepção, memória e invenção.

A exposição, concebida de forma colaborativa, costura fotografias, objetos e registros audiovisuais em um percurso que preserva a singularidade de cada trabalho, ao mesmo tempo em que evidencia a força do coletivo.

Durante os encontros, os participantes construíram câmeras artesanais, experimentaram o pinhole, jogos de luz e sombra, práticas de fotografia mental e desenho, além de processos manuais de revelação. Para muitos, foi uma verdadeira desconstrução do olhar fotográfico tradicional. “A mostra é como um espelho da nossa vivência: reúne fragmentos de processos, descobertas e até incertezas que fomos experimentando ao longo da imersão”, afirma Camila Serrão, uma das integrantes.

A metodologia desenvolvida por Chikaoka, marcada por mais de 40 anos de atuação e reconhecida como “pedagogia da luz”, esteve no centro dessa travessia. “De forma simples ele mostra que a luz está em tudo e como podemos nos apropriar dela, eternizando em formas. Foi um exercício de olhar, de paciência com o processo e de compreender que não existe certo ou errado, tudo é experimento”, destaca Renée Miranda.

Para Amanda Ferreira, artista participante, o aprendizado foi um mergulho lúdico: “Cada atividade parecia uma grande brincadeira. Construir a câmera escura, brincar de capturar a luz com a pirrola, revelar imagens… Aprendi a respeitar o tempo das coisas e a experimentar outras formas de fotografar. Espero que o público perceba essa relação que tivemos com a luz, esse construir brincando”.

Miguel Chikaoka se emociona com o encontro de diferentes tempos e vivências proporcionado pelo laboratório. “Trabalhamos em um ambiente coletivo, onde a fotografia foi quase uma desculpa, tendo como foco o fazer, o engajamento, a escuta, o reconhecimento do lugar da luz e como ela se apresenta aos nossos olhos”, diz o fotógrafo.

Fototaxia é um termo da biologia que designa o movimento de organismos em resposta à luz. Ao adotar esse conceito como inspiração, o laboratório de Miguel Chikaoka ressignificou a palavra para a fotografia: trata-se de um deslocamento sensível em direção à luz, em seus múltiplos sentidos.

O nome da mostra, Fototaxistas, foi escolhido pelos próprios participantes, traduzindo o espírito do grupo que se moveu coletivamente para experimentar, aprender e criar a partir desse encontro com a luz. Assim, essa mostra de resultados também convida o visitante a atravessar o caminho vivido, reconhecendo que o processo é tão revelador quanto a obra exposta.

Serviço

Mostra Fototaxistas – Resultados do Lab Fototaxia

Kamara Kó Galeria – Rua Boaventura da Silva, 711, Nazaré, Belém – PA

Abertura: 29 de agosto (sexta-feira), às 18h

Visitação: até 30 de setembro, de segunda a sexta, das 10h às 18h

Entrada gratuita