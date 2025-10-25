Exposição sobre Nelson Mandela destaca trajetória de luta no Centro Cultural do Banco da Amazônia
Mostra internacional, promovida pelo Instituto Brasil África e pela Fundação Nelson Mandela, estará aberta neste fim de semana e reforça a presença da Amazônia no circuito cultural global.
A exposição “Mandela – Ícone Mundial de Reconciliação” poderá ser visitada neste sábado (25) e domingo (26), das 9h às 13h, no Centro Cultural Banco da Amazônia, localizado na avenida Presidente Vargas, esquina com a rua Carlos Gomes, em Belém.
Realizada pelo Instituto Brasil África (Ibraf) em parceria com a Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo, na África do Sul, a mostra reúne 50 painéis fotográficos e uma instalação audiovisual que retratam a trajetória do líder sul-africano — desde a infância e a resistência ao apartheid até os 27 anos de prisão e sua eleição como o primeiro presidente negro da África do Sul.
Com quatro mil metros quadrados dedicados à arte e à cultura, o Centro Cultural Banco da Amazônia conta com três galerias, biblioteca, mini laboratório de inteligência artificial, seis salas de oficina, além de restaurante e café. Ao sediar uma exposição de alcance internacional, o espaço reafirma o compromisso com a diversidade e insere a Amazônia no circuito global de grandes eventos culturais.
