Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Exposição sobre Nelson Mandela destaca trajetória de luta no Centro Cultural do Banco da Amazônia

Mostra internacional, promovida pelo Instituto Brasil África e pela Fundação Nelson Mandela, estará aberta neste fim de semana e reforça a presença da Amazônia no circuito cultural global.

Jéssica Nasciemento
fonte

Fotografia de Nelson Mandela. (Foto: Louise Gubb)

A exposição “Mandela – Ícone Mundial de Reconciliação” poderá ser visitada neste sábado (25) e domingo (26), das 9h às 13h, no Centro Cultural Banco da Amazônia, localizado na avenida Presidente Vargas, esquina com a rua Carlos Gomes, em Belém.

Realizada pelo Instituto Brasil África (Ibraf) em parceria com a Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo, na África do Sul, a mostra reúne 50 painéis fotográficos e uma instalação audiovisual que retratam a trajetória do líder sul-africano — desde a infância e a resistência ao apartheid até os 27 anos de prisão e sua eleição como o primeiro presidente negro da África do Sul.

VEJA MAIS

image Belém ganha novo espaço cultural com mostra gratuita dedicada a Nelson Mandela
A exposição já foi apresentada em Brasília e São Paulo, agora chega a Belém

Com quatro mil metros quadrados dedicados à arte e à cultura, o Centro Cultural Banco da Amazônia conta com três galerias, biblioteca, mini laboratório de inteligência artificial, seis salas de oficina, além de restaurante e café. Ao sediar uma exposição de alcance internacional, o espaço reafirma o compromisso com a diversidade e insere a Amazônia no circuito global de grandes eventos culturais.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

exposição

banco da amazônia

nelson mandela
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Ópera rock paraense ‘Desterro’ estreia nova temporada neste fim de semana, em Belém

O musical será apresentado neste sábado (25) e domingo (26), às 19h30, no Teatro do Sesi

25.10.25 8h00

CULTURA

Belém recebe festa de Halloween com turnê de despedida das Irmãs de Pau e line-up diverso

O evento também inclui shows dos DJs Coytada, Allan, Uiu, Mattos, Bemvintage e Thai

24.10.25 20h47

MÚSICA

'Mulher Gostosa': Viviane Batidão anuncia parceria inédita com Pocah em novo single

Faixa chega às plataformas digitais no dia 28 de outubro e integra o novo álbum da cantora

24.10.25 20h18

PROGRAMAÇÃO

Evento gratuito em Tucuruí: Festival do Tucunaré traz cultura, gastronomia e concurso de miss

Evento gratuito será realizado nos dias 24 e 25 de outubro nas Escadarias da Santo Antônio, a partir das 18h30

24.10.25 19h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Ópera rock paraense ‘Desterro’ estreia nova temporada neste fim de semana, em Belém

O musical será apresentado neste sábado (25) e domingo (26), às 19h30, no Teatro do Sesi

25.10.25 8h00

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Giulia Be anuncia projeto trilíngue com 21 canções e revela todas as suas versões artísticas

Novo projeto homônimo reúne composições feitas nos últimos nove anos e será lançado como série audiovisual até o primeiro semestre de 2026

25.10.25 8h00

NOSTALGIA

Lembra dele? Veja como está Carlos Moreno, o 'Garoto Bombril', hoje

Garoto-propaganda que conquistou o Brasil nos anos 80 e 90 surpreende aos 71 anos

24.10.25 23h21

REGRAS

Virgínia Fonseca vai à Espanha e exige ser assumida por Vini Jr, segundo colunista

Influenciadora embarca para Madri nesta sexta-feira (24/10) e terá conversa decisiva com o jogador do Real Madrid sobre os rumos do relacionamento

24.10.25 20h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda