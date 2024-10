Exposição 'Juruti Festival das Tribos', do fotógrafo Alexandre Baena, é inaugurada em Belém

Após uma itinerância por diversos estados brasileiros, a exposição "Juruti Festival das Tribos - A Celebração", do fotógrafo paraense Alexandre Baena, retorna a Belém, na próxima quinta-feira (17/10), no Centro Cultural Palacete Faciola, localizado no bairro de Nazaré, com abertura às 18h. A mostra fotográfica, que dialoga com a função dos povos originários como guardiões das tradições e da natureza, ficará aberta para visitação pelos próximos três meses. Das 14 telas expostas, 12 já estavam na itinerância nacional, e duas são inéditas. No dia da reestreia, será feita uma homenagem ao Senador Jader Barbalho pelos seus 80 anos de vida.

Entre os locais que a mostra passou este ano, estão, em Brasília, no Espaço Cultural Senador Ivandro Cunha Lima; em Brasília, a exposição percorreu vários estados, incluindo o Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia e Amazonas, antes de retornar ao Pará. O encerramento da itinerância ocorreu no município de Juruti, durante o Festribal de 2024, em julho, que celebrou os 30 anos do festival.

Munduruku Piatã (Alexandre Baena)

Baena afirmou que estar feliz ao expor um espaço ‘tão lindo’ quanto o Palacete Faciola. “Quando recebi o convite da Secretaria de Cultura do Estado para voltar à capital, pensei imediatamente no mês de outubro. Essa escolha foi uma forma de agradecer ao Senador Jader Barbalho pela oportunidade que ele proporcionou à cultura do Estado do Pará”, comentou ao Grupo Liberal.

A exposição é composta por 14 telas, sendo 7 dedicadas aos Munduruku e 7 aos Muirapinima. A curadoria busca retratar a cronologia do Tribodromo, apresentando personagens características do Festribal, com suas cores e ritmos marcantes.

“Minhas lentes buscaram momentos únicos, traduzindo a valorização da tradição dos povos originários e a necessidade de preservação do meio ambiente, um tema recorrente nas narrativas do Tribodromo”, explicou.

Baena relatou que, ao finalizar a itinerância em Juruti, a Secretaria de Cultura do Pará convidou-o a retornar a Belém por um período mais longo. Ele observou a intensa visitação durante os 15 dias de julho e expressou sua preocupação ao perceber que muitos visitantes não conheciam o Festribal, um evento que, segundo ele, é uma expressão vibrante da cultura local.

Muirapinima Akangatu (Alexandre Baena)

“Juruti, com sua rica tradição, respeita a sabedoria ancestral dos povos originários, e o festival movimenta toda uma cadeia produtiva, além de ser um importante veículo cultural, como o Festival dos Bois de Parintins e o Carnaval do Rio de Janeiro”, destacou.

Com mais de 30 mil visitantes durante a itinerância, Baena ressaltou a acolhida calorosa que a exposição recebeu em todas as localidades. “A participação das escolas, por meio das secretarias estaduais de cultura e educação, multiplicou o alcance de nossa proposta de valorização da cultura amazônica”, afirmou.

O fotógrafo também falou sobre o papel do Senador Jader Barbalho no apoio à itinerância cultural. “O senador abraçou a proposta de levar a Marujada de Bragança pelas cinco regiões do Brasil. Isso me deixou honrado pela confiança e pela oportunidade de levar meu olhar a uma festividade que faz parte da história dele”, disse.

Baena destacou a importância da exposição em um momento em que questões ambientais são cada vez mais discutidas. “Apresentar os povos originários da Amazônia Paraense nesse contexto é fundamental. O convite para conhecer tudo sobre o Pará foi calorosamente recebido, e todos estavam ansiosos por essa conexão”, observou.

Fotografo paraense Alexandre Baena (Arquivo pessoal)

Ele enfatizou a relevância de expor em locais de grande visibilidade, como o Palácio Anchieta em Vitória e o Senado Federal, e a importância de transmitir mensagens sobre preservação ambiental e empoderamento feminino através da narrativa dos povos originários.

“Cada detalhe nas obras busca contar histórias que emocionam e que têm um olhar paraense, mostrando a necessidade de dar destaque à Amazônia paraense”, afirmou.

A exposição "Juruti Festival das Tribos" conta com o patrocínio da Prefeitura de Juruti, do Governo do Estado do Pará, através do Banpará, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e da Secretaria de Estado de Turismo do Pará (Setur), com realização da MAB comunicação.