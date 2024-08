Começa hoje o Festival das Tribos de Juruti: conheça as Guerreiras Indígenas

Teatro

Os atores Letícia Sabatella e Daniel Dantas desembarcam em Belém nos dias 23, 24 e 25 de agosto com a epopeia Ilíada, de Homero, poeta da Grécia antiga, na tradução de Manoel Odorico Mendes. Em Belém o espetáculo tem produção de Emanoel Freitas e será no Teatro Margarida Schivasappa. Os ingressos estão à venda no portal Bilheteria Digital.

Festival

O público paraense vai poder matar as saudades de dois queridinhos da atualidade: Silva e Marina Sena desembarcam na capital paraense para participar do Festival Sunset, no dia 31 de agosto. Os shows serão no Espaço Náutico Marine Club. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital e nos cinco shoppings da capital.

Expansão

A Temple Comunicação, agência que é referência no Norte do Brasil, expande sua atuação com novos escritórios em Belo Horizonte e São Paulo, além de sua sede em Belém, e a criação do cargo de CEO. Com 120 profissionais em 11 estados, a consultoria busca se consolidar entre as 10 maiores do setor.

Sucesso

Em agosto, a Farmácia Personale celebra 35 anos de sucesso com lojas em Belém, Castanhal, Barcarena e Dom Eliseu. A expectativa é que a farmácia de manipulação inaugure novas franquias em Marabá, Parauapebas e Bragança.

Pagode

Após o sucesso da primeira edição, a turnê da Nova Orquestra Pagode90, concerto que une violinos e cavaquinhos, chega a Belém no dia 18 de agosto, no Teatro Estação Gasômetro, com duas apresentações. O projeto, que é uma parceria com o Instituto Cultural Vale, tem entrada gratuita.

Festribal

(Foto: Giovani Cabrini/ Raul Moutinho)

Começa hoje o Festival das Tribos de Juruti, no Oeste do Pará. Na foto, a Guerreira Indígena Muirapinima Carina Carvalho e Guerreira Indígena Munduruku, Andreia Araújo.

Internacional

(Foto: Divulgação)

O chef Fábio Lima e a esposa Josiane Lima curtiram temporada de férias na Europa. Na foto, o casal em um famoso ponto turístico de Roma, na Itália.

Beleza

(Foto: Bruno Menezes)

As modelos Natasha Barbosa e Catarina Lisboa desfilaram na Exposição "Arte, Moda e Sabor" mostrando a nova coleção de joias de Érika Zanuti @obeloimperfeito

Inauguração

(Foto: Divulgação)

A empresária e Chef confeiteira vai inaugurar uma unidade fixa da Eti Doceria, em Salinas. A decisão veio depois do sucesso de vendas no mês de julho.

Filme

(Foto: Lais Teixeira)

A multiartista paraense Naieme é uma das protagonistas do curta-metragem "Boiuna", que fala da lenda da cobra grande. As filmagens aconteceram na Ilha do Combu e Benevides.

Aniversário

(Foto: Divulgação)

O jovem empresário Luan Gomes curtiu o último final de semana na Ilha de Algodoal. Ele comemorou idade nova ontem (1º) ao lado da esposa Carla Pamella, em Belém.