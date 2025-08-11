Capa Jornal Amazônia
Exposição ‘Caminhos para Belém - O Amor que Flui como Água’ chega a Florianópolis nesta terça (12)

As obras fotográficas são de Alexandre Baena e reúne momentos de fé dos fiéis de Nossa Senhora de Nazaré, durante o Círio de Nazaré

Gustavo Vilhena*
fonte

A mostra retrata os caminhos de fé dos romeiros, promesseiros e peregrinos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. (Alexandre Baena)

A partir desta terça-feira (11), a população de Florianópolis, em Santa Catarina, poderá visitar a exposição “Caminhos para Belém – O Amor que Flui como Água”, no Centro Integrado de Cultura (CIC). A abertura ocorre às 18h no hub cultural, que reúne educação, expressão artística e inovação.

A mostra, do artista Alexandre Baena, retrata os caminhos de fé dos romeiros, promesseiros e peregrinos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O evento também contará com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, enriquecendo a experiência dos visitantes.

A jornada de fé capturada pela arte

A exposição registra a tradição que se repete todo ano no segundo domingo de outubro, em Belém do Pará. Baena destaca em suas obras a devoção dos fiéis, que percorrem rios amazônicos, estradas e pontos de apoio — onde encontram água, alimento e descanso — até chegarem à capital paraense para a grande procissão.

Para o fotógrafo e curador da mostra, a exposição vai além de documentar o Círio: é uma celebração da fé que impulsiona a festividade.

“A exposição são os devotos, os romeiros, os peregrinos, que vêm de todas as regiões rumo a Belém. O Círio é a manifestação católica mais conhecida do mundo, e quisemos capturar sua essência: a fé que move as pessoas, superando adversidades para o encontro com Nossa Senhora”, explica Alexandre.

Reflexão e emoção nos caminhos da devoção

Baena ressalta que a exposição provoca reflexão, guiando o público pelos trajetos dos fiéis.

“A presença da Imagem Peregrina na abertura é uma bênção para nossa jornada. Em Florianópolis, é a primeira vez que ela visita a capital catarinense”, destaca.

Sobre suas obras, o artista descreve:

“Minhas telas são um testemunho de amor por Nossa Senhora de Nazaré. Levar o Círio às cinco regiões do Brasil reforça a fé que supera distâncias e obstáculos. Fotografo a alegria, as lágrimas, as orações — histórias de devoção e cura que ganham vida nas imagens. É uma honra ter a Imagem Peregrina conosco, abençoando cada passo desta jornada.”

Rota nacional antes do Círio 2025

A exposição “Caminhos para Belém” percorrerá as cinco regiões do Brasil antes de retornar a Belém para o Círio deste ano. Antes de Florianópolis, passou por:

  • São Paulo (Museu de Arte Sacra),
  • Brasília (Senado Federal),
  • Pernambuco (Museu Cais do Sertão)
