Jader Barbalho recebe homenagem na abertura da exposição sobre o Sairé, em Belém

O senador Jader Barbalho (MDB-PA) recebeu, na noite desta sexta-feira (8), uma placa de honra ao mérito durante a abertura da exposição “Sairé - Celebração, louvor e disputa dos Botos”, do fotógrafo paraense Alexandre Baena, na Galeria Fidanza — espaço no Museu de Arte Sacra do Pará, no bairro da Cidade Velha, em Belém. A homenagem foi entregue pelo fotógrafo em reconhecimento à contribuição do parlamentar para a valorização da festa realizada todos os anos na vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará.

“Desde 1970 eu passei a viajar para o Oeste do Pará, percorrendo Santarém, Alenquer, Óbidos, Juruti… tive o privilégio de navegar no rio Tapajós, que eu imagino ser o mais lindo do mundo. Como governador, construí a rodovia Santarém–Alter do Chão, que facilitou o acesso a um dos pontos mais bonitos do Brasil. Só se alcança um estágio civilizatório quando somos capazes de festejar nossa história e nossa cultura”, disse Jader.

Senador Jader Barbalho contemplando a exposição "Sairé - Celebração, louvor e disputa dos Botos” (Carmem Helena / O Liberal)

A exposição, que fica em cartaz até 8 de setembro, retrata o rito cultural-religioso e a tradicional disputa entre os botos Tucuxi e Cor de Rosa, compondo o universo da festividade do Sairé. As fotografias têm curadoria do próprio Baena, que destacou os efeitos positivos da itinerância da mostra por diferentes cidades brasileiras. “No ano em que fizemos a Marujada de Bragança, houve incremento na hotelaria, inclusive com turistas de fora. Juruti também relatou movimentação maior. Este é o momento de convidar as pessoas para vivenciar a nossa cultura. As fotos expostas foram feitas no Sairé do ano passado, então muitos personagens retratados poderão ser vistos novamente na festa”, afirmou.

Senador Jader Barbalho ao lado do fotógrafo paraense Alexandre Baena (Carmem Helena / O Liberal)

Baena explicou que a escolha de homenagear Jader se deve ao apoio que ele tem dado às iniciativas culturais ligadas ao Sairé. “Ele é uma das pessoas que impulsiona o Pará para todo o Brasil. Quando se divulga o turismo, se movimenta uma cadeia produtiva que gera emprego e renda, sempre de forma sustentável”, disse.

Osmar Vieira Borari, juiz do Sairé, adiantou que a edição deste ano, marcada para 18 a 22 de setembro, trará novidades, mantendo o rito religioso, o tarubá, as danças e a derrubada dos mastros. “Alter do Chão é bonita por natureza e, por si, já é a maior atração da festa. O Sairé a cada ano é uma magia que só vive quem experimenta”, comentou.

Para Ana Maria Pinho, presidente do Boto Tucuxi, a exposição ajuda a manter viva a tradição. “Ela rodou o Brasil todo e foi muito bem aceita. A cultura gera renda e desenvolvimento, e o trabalho do Alexandre captou momentos esplêndidos”, afirmou. Marlison Soares, vice-presidente do Boto Cor de Rosa, acrescentou que a itinerância “fomenta a cultura e mostra o Pará para o Brasil, ajudando a internalizar essa identidade no estado”.

Serviço:

Exposição 'Sairé - Celebração, louvor e disputa dos Botos'

Artista: Alexandre Baena;

Técnica: Fotografias;

Abertura: 08 de agosto de 2025, às 18h;

Período: 08 de agosto a 08 de setembro de 2025;

Local: Galeria Fidanza — Museu de Arte Sacra do Pará (Praça Frei Brandão, s/n — Cidade Velha, Belém-PA).