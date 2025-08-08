Jader Barbalho recebe homenagem na abertura da exposição sobre o Sairé, em Belém
Mostra fotográfica de Alexandre Baena, em cartaz no Museu de Arte Sacra, retrata a celebração e a disputa dos botos de Alter do Chão
O senador Jader Barbalho (MDB-PA) recebeu, na noite desta sexta-feira (8), uma placa de honra ao mérito durante a abertura da exposição “Sairé - Celebração, louvor e disputa dos Botos”, do fotógrafo paraense Alexandre Baena, na Galeria Fidanza — espaço no Museu de Arte Sacra do Pará, no bairro da Cidade Velha, em Belém. A homenagem foi entregue pelo fotógrafo em reconhecimento à contribuição do parlamentar para a valorização da festa realizada todos os anos na vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará.
“Desde 1970 eu passei a viajar para o Oeste do Pará, percorrendo Santarém, Alenquer, Óbidos, Juruti… tive o privilégio de navegar no rio Tapajós, que eu imagino ser o mais lindo do mundo. Como governador, construí a rodovia Santarém–Alter do Chão, que facilitou o acesso a um dos pontos mais bonitos do Brasil. Só se alcança um estágio civilizatório quando somos capazes de festejar nossa história e nossa cultura”, disse Jader.
A exposição, que fica em cartaz até 8 de setembro, retrata o rito cultural-religioso e a tradicional disputa entre os botos Tucuxi e Cor de Rosa, compondo o universo da festividade do Sairé. As fotografias têm curadoria do próprio Baena, que destacou os efeitos positivos da itinerância da mostra por diferentes cidades brasileiras. “No ano em que fizemos a Marujada de Bragança, houve incremento na hotelaria, inclusive com turistas de fora. Juruti também relatou movimentação maior. Este é o momento de convidar as pessoas para vivenciar a nossa cultura. As fotos expostas foram feitas no Sairé do ano passado, então muitos personagens retratados poderão ser vistos novamente na festa”, afirmou.
Baena explicou que a escolha de homenagear Jader se deve ao apoio que ele tem dado às iniciativas culturais ligadas ao Sairé. “Ele é uma das pessoas que impulsiona o Pará para todo o Brasil. Quando se divulga o turismo, se movimenta uma cadeia produtiva que gera emprego e renda, sempre de forma sustentável”, disse.
Osmar Vieira Borari, juiz do Sairé, adiantou que a edição deste ano, marcada para 18 a 22 de setembro, trará novidades, mantendo o rito religioso, o tarubá, as danças e a derrubada dos mastros. “Alter do Chão é bonita por natureza e, por si, já é a maior atração da festa. O Sairé a cada ano é uma magia que só vive quem experimenta”, comentou.
Para Ana Maria Pinho, presidente do Boto Tucuxi, a exposição ajuda a manter viva a tradição. “Ela rodou o Brasil todo e foi muito bem aceita. A cultura gera renda e desenvolvimento, e o trabalho do Alexandre captou momentos esplêndidos”, afirmou. Marlison Soares, vice-presidente do Boto Cor de Rosa, acrescentou que a itinerância “fomenta a cultura e mostra o Pará para o Brasil, ajudando a internalizar essa identidade no estado”.
Serviço:
Exposição 'Sairé - Celebração, louvor e disputa dos Botos'
- Artista: Alexandre Baena;
- Técnica: Fotografias;
- Abertura: 08 de agosto de 2025, às 18h;
- Período: 08 de agosto a 08 de setembro de 2025;
- Local: Galeria Fidanza — Museu de Arte Sacra do Pará (Praça Frei Brandão, s/n — Cidade Velha, Belém-PA).
