Equipe de ‘Arcanjo Renegado’ roda cenas no Rio em locações que simulam o Pará para nova temporada

As gravações da quinta temporada da série “Arcanjo Renegado”, original Globoplay em parceria com a AfroReggae Audiovisual, estão a todo vapor. Em 2024, o Grupo Liberal adiantou com exclusividade que a nova fase da produção teria parte das filmagens no Pará. Nos últimos dias, o elenco rodou cenas no município de Magé, no Rio de Janeiro, em uma locação que simulam a paisagem amazônica.

VEJA MAIS

Em um registro compartilhado nas redes sociais, o ator Begê Muniz, que integra o elenco da série, brincou sobre a ambientação escolhida. “Estamos aqui para fazer uma gravação do ‘Arcanjo Renegado’ aqui no nosso Pará em pleno Rio de Janeiro”, disse o artista do Amazonas, mostrando bastidores das filmagens cercadas por áreas de mata.

A nova temporada traz de volta personagens já conhecidos pelo público, como Mikhael (Marcello Melo Jr), Sarah (Erika Januza), Ronaldo (Álamo Facó), Manuela (Rita Guedes), Maíra (Cris Vianna), Gabriel (Leonardo Brício) e Bispo Cristóvão (Thelmo Fernandes). O enredo também contará com a entrada de novos nomes, incluindo Matheus Macena, TZ da Coronel, MC Maneirinho e Elaine Martins.

Com criação e redação final de José Junior, a quinta temporada tem direção-geral de Lucas Villamarim e roteiro assinado por José Junior, Gabriel Maria, Marco Borges, Clara Meirelles, Elaine Teixeira, Pedro Henud e Igor Egypto.

No Pará, a trama se conecta ao crossover com a personagem irmã Emily (Chris Couto), vinda da série “O Jogo que Mudou a História”, que aparece como uma das aliadas de Mikhael.

As gravações da quarta temporada, ainda inédita, aconteceram no fim de 2024, mas ainda não chegou no streaming. O seriado ainda contará com talentos paraenses. A série já tem previsão de uma sexta temporada.