Talentos paraenses entram para a 3ª temporada de Arcanjo Renegado

A série 'Arcanjo Renegado', um dos maiores sucessos originais do Globoplay, tem em seu elenco diversos atores paraenses, que emprestam seu talento para a trama inspirada no Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Os artistas ganharam evidência na 3ª temporada, que estreou no dia 14 de novembro com cenas gravadas no Pará.

Guto Galvão é um dos talentos paraenses que entrou nesta 3ª temporada da série. Integrante do núcleo do Rio de Janeiro, seu personagem terá um papel importante no eixo religioso da trama.

“Eu interpreto o pastor evangélico Benemário, que descobre que o bispo Cristóvão está envolvido com drogas, com milícia. Então o pastor se vê em um impasse, entre abandonar a igreja, ou continuar, porque ele é um homem de fé. A intriga dele fica em torno de ele lidar com esse antagonista, e continuar, ou não, na igreja”, explica Guto.

O ator, que atualmente mora no Rio de Janeiro, ressalta que está muito feliz em participar da série porque é o tipo de produção audiovisual que ele particularmente gosta, por ser dinâmica, ter muita ação e um enredo marcante.

Guto Galvão caracterizado como seu personagem, o pastor Benemário (Foto: Divulgação)

“’Arcanjo Renegado’ é um tipo de produto audiovisual que desde criança eu sempre quis fazer parte, não só pelo fato de trabalhar com artistas que eu admiro, mas também pelo orçamento maior, que possibilita à série ter um escopo grande de núcleos, que envolvem polícia, religião, tráfico, milícia, tudo retratado nessa realidade do Rio de Janeiro, mas que acontece também em outros locais do Brasil. Ela é a primeira série da minha carreira que eu comecei a ver como telespectador e depois passei a integrar o elenco como ator. Então ela tem um lugar muito especial no meu coração e na minha carreira”, afirma Guto.

De acordo com o Guto, o Pará vive um momento de destaque entre as produções audiovisuais nacionais, o que aumenta a oportunidade de trabalho para muitos talentos paraenses.

“Eu tenho percebido esse olhar nacional cada vez mais voltado para os mercados regionais, como o Pará. A gente precisa trazer esse olhar nacional para o mercado regional, e qualquer contribuição que eu puder dar para o mercado paraense, me deixa muito feliz. Estamos no início de uma onda que vai aumentar nos próximos anos, temos muitas coisas a se fazer, avanços têm sido feitos e eu fico feliz com isso”, pontua o ator.

Outra paraense que estreia na 3ª temporada da série é Goretti Ribeiro, que interpreta a personagem Selmara, uma mulher da noite que trabalha em um bar e ajuda outras meninas a sobreviver.

“O bar da Sel, como é conhecido, tornou-se um ponto de encontro de muitos visitantes que chegam na região. Com isso Selmara e as outras meninas acabam sendo bastante visadas, por terem sempre muito contato com todo mundo que chega ali”, conta a atriz sobre sua personagem.

Goretti afirma que ficou muito feliz com o convite para participar da série, ainda mais nesta nova temporada que conta com cenas no Pará, o que tornou tudo ainda mais especial.

Goretti Ribeiro encarna a personagem Selmara na série (Foto: Divulgação)

“Eu já tinha sido escalada para uma participação na 2º temporada da série, mas infelizmente não deu certo porque as datas com o outro trabalho que eu estava fazendo coincidiam. Então no ano seguinte pintou a oportunidade de fazer teste para duas personagens, e acabei pegando a personagem Selmara. O convite veio através dos diretores de elenco da série, Raoni Seixas e Ágata Pacheco e eu fiquei muito entusiasmada em integrar o elenco paraense principalmente porque a história se passa na minha cidade natal, então nada mais honesto que compor esse elenco com atores e atrizes locais para contar essa história”, declara a artista.

Assim como Guto, Goretti reconhece que os artistas paraenses estão recebendo mais oportunidades em grandes produções audiovisuais, o que a deixa animada.

Porém, ela ressalta que ainda há muito a avançar.

“Já estou inserida no audiovisual desde 2012, e hoje sinto um grande avanço e um movimento bonito para que os artistas do Norte tenham a oportunidade de serem os protagonistas das suas próprias histórias. Ainda falta muito, claro! Até porque nós artistas da terra temos essa consciência e estamos lutando por isso, mas os de fora, pelo visto não. Então, é preciso cobrar, se impor cada vez mais para que esses espaços sejam nossos também, por direito. Sou uma atriz entusiasta do cinema brasileiro e acredito muito que o Norte será o berço de grandes narrativas a serem vistas mundo afora com um protagonismo local”, pontua a atriz.

A 3ª temporada de Arcanjo Renegado conta com 10 episódios e já está disponível no Globoplay. A obra é uma realização da Globo em parceria com a Afroreggae Audiovisual.