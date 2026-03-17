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Exposição 'Amazônidas' chega a Belém com obras de 17 artistas da região

Mostra gratuita no Centro Cultural da Justiça Eleitoral propõe imersão na identidade e no protagonismo feminino amazônico

Riulen Ropan
fonte

As artistas destacam, em suas obras, elementos simbólicos da paisagem amazônica. (Foto: Divulgação)

Após temporada no Rio de Janeiro, reunindo cerca de dois mil visitantes, a exposição itinerante “Amazônidas” chega a Belém no dia 9 de abril e segue até o dia 3 de junho, de 8h às 14h,  no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará. Reunindo 17 artistas da região, a mostra, com entrada gratuita, é realizada pelo Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA) e propõe uma imersão na identidade cultural amazônica por meio de diferentes linguagens artísticas.

As obras promovem uma imersão no universo feminino amazônico, conectando arte, memória e identidade. Entre cores, formas e narrativas visuais, surgem referências ao cotidiano ribeirinho, à biodiversidade, à fé e às manifestações culturais da região.

Obras da exposição "Amazônidas"

Segundo a presidente do IMAA, Andréa Noronha, a ideia de criar a exposição “Amazônidas” e reunir artistas da região em uma mostra coletiva surgiu da necessidade de conferir visibilidade às vozes e aos talentos das artistas amazônidas. “Percebi que existia uma riqueza incomensurável de expressões artísticas que frequentemente permanecem à margem. Assim, decidimos congregar essas vozes em um único evento para celebrar a arte e a cultura local”, explica.

O Rio de Janeiro foi o primeiro local a receber o projeto, e a recepção do público fora da Amazônia surpreendeu as organizadoras. “Muitas pessoas demonstraram interesse não apenas pela arte, mas também pelas narrativas que ela abriga. Isso evidencia a universalidade da nossa cultura e o anseio do público em se conectar com outras realidades”, conta Andréa.

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Em mais uma edição, agora em Belém, “Amazônidas” busca evidenciar o protagonismo feminino na arte amazônica, revelando também o ativismo cultural das artistas e convidando o público à contemplação e ao diálogo sobre as múltiplas narrativas da região.

“Realizar a exposição em Belém é fundamental, pois estamos próximos do nosso público. É uma oportunidade para que as pessoas se reaproximem de suas raízes e para que a arte reflita as realidades e os desafios enfrentados na região. Essa proximidade gera um diálogo rico e necessário”, ressalta a presidente do IMAA.

Participam do evento as artistas Andréa Noronha, Aracely Miranda, Ariany Machado, Cristina Gemaque, Lia Gemaque, Luciana Vallinoto, Maria Libonati, Marise Maués, Nazaré Mello, Paula Guedes, Rosana Uchôa, Rose Maiorana e Rose White, além dos convidados especiais Francelino Mesquita, Jó Sales, Osvaldo Gaia e Tagore.

As artistas destacam, em suas obras, elementos simbólicos da paisagem amazônica, como mangueiras, igarapés, rios, ilhas e traços da arquitetura colonial. Também se evidenciam, nas composições, expressões de pertencimento, história e memória.

Junto à exposição, no dia da abertura, acontecerá uma sessão de autógrafos do livro “Diário de uma desconhecida”, escrito por Cristina Gemaque, artista associada do IMAA.

A exposição “Amazônidas”, em Belém, é realizada pelo Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA), em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) e do Centro Cultural da Justiça Eleitoral (CCJE).

“Esperamos que a exposição instigue o público a refletir sobre a importância da preservação cultural e ambiental da Amazônia. Que levem consigo a compreensão de que a arte é uma expressão poderosa de identidade e resistência e que as histórias da Amazônia merecem ser narradas e celebradas”, finaliza Andréa Noronha.

SERVIÇO

Exposição itinerante “Amazônidas” em Belém

Quando: 09 de abril até 03 de junho de 2026.

Horário: 8h às 14h.

Onde: Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará - Rua João Diogo, 284 – Bairro da Campina (anexo à sede do TRE do Pará).

Entrada: gratuita.

Informações: Instagram @mulheresartistasdaamazonia.

 

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

 

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Cultura
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