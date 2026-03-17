Duas exposições sobre trajetórias femininas abrem para visitação em Belém na Casa Sesi

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) abriu, nesta terça-feira (17 de março), a visitação para duas exposições que abordam diferentes contextos relacionados às mulheres. As mostras “Todas e Todos por Elas: Vozes por Geordana” e “Mãos de Mulher” estão em cartaz na Casa SESI Indústria Criativa, localizada na Avenida Comandante Brás de Aguiar, 607.

A iniciativa integra ações do Sistema FIEPA no âmbito do Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial, instituído pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), por meio da Resolução nº 19.626/2024. O pacto tem como objetivo principal promover a igualdade de oportunidades e enfrentar o racismo estrutural nas instituições participantes.

Compromisso com a Diversidade

O presidente do Sistema FIEPA, Alex Carvalho, afirmou que a entidade tem ampliado parcerias para fortalecer essa agenda. “Ao aderir ao Pacto Pró-Equidade Racial, o Sistema FIEPA reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, disse.

Carvalho complementou: “Acreditamos que o desenvolvimento do Pará passa, necessariamente, pela valorização das pessoas, pelo respeito à diversidade e pelo enfrentamento de desigualdades históricas. Iniciativas como essas exposições mostram que a indústria também tem um papel importante no fortalecimento do diálogo e na promoção da cidadania”.

Para o superintendente do SESI Pará, Dário Lemos, as exposições contribuem para o uso do espaço como ambiente de debate. “O papel do SESI é promover cidadania. Trazer para o centro de Belém uma discussão que envolve desde a economia criativa das nossas comunidades até o combate ao feminicídio é uma forma de utilizar nossa infraestrutura para provocar mudanças reais na percepção da sociedade”, afirmou.

Destaques das Mostras

A gerente executiva de Gestão de Pessoas do Sistema FIEPA, Shirley Klautau, destacou o conteúdo das exposições. “A exposição ‘Todas e Todos por Elas: Vozes por Geordana’ traz à tona a discussão sobre o feminicídio, uma dor ainda muito presente em nossa sociedade”, explicou Klautau.

Ela continuou: “Já a mostra ‘Mãos de Mulher’ reúne o trabalho de oito fotógrafas paraenses, que apresentam, por meio de seus olhares, a força e as histórias das mulheres. Momentos como esse são fundamentais para valorizar e dar visibilidade às mulheres”.

A exposição “Todas e Todos por Elas: Vozes por Geordana”, realizada em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), utiliza o caso de uma jovem paraense assassinada em 2021. O objetivo é discutir a violência de gênero e os casos de feminicídio no país.

Representando o TRE-PA, o diretor-geral Bruno George Almeida relatou sua ligação pessoal com o caso: “Eu pessoalmente sou amigo do pai da Geordana, que é o rosto dessa exposição que busca combater o feminicídio. Sofremos muito há quatro anos, quando aconteceu esse crime bárbaro”.

Almeida acrescentou sobre a intenção da mostra: “Guardei comigo que, no dia em que pudesse utilizar o nosso Centro Cultural, eu faria uma exposição para ressignificar a morte dela. A Geordana era uma modelo negra muito bonita, com uma vida inteira pela frente, que foi silenciada pelo ex-namorado”.

Ele finalizou: “O nome ‘Vozes por Geordana’ significa que o silêncio dela vai ecoar agora através de vozes nessas fotos. Iniciamos no TRE e, devido ao impacto positivo, a exposição tornou-se itinerante. Quanto mais mexemos nessa ferida e falarmos sobre o assunto, mais mulheres e famílias serão informadas e conseguirão perceber os sinais da violência doméstica”.

A gerente executiva de Cultura do SESI Pará, Ana Cláudia Moraes, comentou a proposta da exposição “Mãos de Mulher”. “A exposição Mãos de Mulher nasce para valorizar a força e os saberes das mulheres amazônidas, que muitas vezes sustentam comunidades inteiras com seu trabalho e sua cultura”, declarou.

Moraes complementou que a mostra “revela histórias de mulheres que são parte fundamental da nossa economia e da nossa identidade cultural” ao reunir o olhar sensível de oito fotógrafas paraenses.

Serviço

Exposições : “Todas e Todos por Elas: Vozes por Geordana” e “Mãos de Mulher”

: “Todas e Todos por Elas: Vozes por Geordana” e “Mãos de Mulher” Local : Casa SESI Indústria Criativa

: Casa SESI Indústria Criativa Endereço : Avenida Comandante Brás de Aguiar, 607

: Avenida Comandante Brás de Aguiar, 607 Período de visitação : 17 de março até 30 de abril

: 17 de março até 30 de abril Acesso: Gratuito