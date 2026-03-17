Casa Apoena recebe nova edição da Noites de Lambada com grandes nomes do gênero no Norte

Conhecida por trazer elementos que ajudaram na construção da música moderna paraense, principalmente de gêneros como lambada, brega e guitarrada, a banda Lambada Social Club vai promover, nesta sexta-feira (20/03), na Casa Apoena (Cidade Velha), mais uma edição da 'Noites de Lambada', evento que celebra esse gênero musical criado no Pará e faz um passeio pela música paraense atual, assim como por suas influências e derivações.

O comando da noite será da banda Lambada Social Club, que promete não deixar ninguém parado. "A identidade cultural na região amazônica é única e se reflete não só na música, mas também na dança, na culinária, nas festas populares e em outras manifestações culturais. O que pretendemos levar ao público nada mais é do que uma celebração desse nosso cotidiano, que é tão rico e interessante", afirma Mariano Júnior, baterista da banda.

A banda paraense Lambada Social Club, que no início do ano realizou uma turnê pelo Nordeste, com apresentações por Recife (PE), João Pessoa (PB) e Natal (RN), apresenta agora em Belém suas músicas autorais que misturam lambada, guitarrada, brega e influências da música caribenha.

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Em 2025, a banda ainda participou da trilha sonora da série "Pssica", da Netflix, e também esteve presente em debates durante a COP 30, que envolveram um bate-papo/show que apresentou um pouco da construção da música paraense contemporânea, assim como suas influências e derivações, principalmente de gêneros como a lambada, o brega e a guitarrada.

Para esta edição da 'Noites de Lambada', grandes nomes de Belém e Macapá, que fazem parte e ajudam a ferver esse caldeirão rítmico, farão essa conexão musical. Dentre eles, a DJ e locutora Denise Nery, que comanda a Nery Som e atua há mais de 20 anos no circuito dos Bailes da Saudade. Ela já passou por grandes aparelhagens como Brasilândia, Carroça da Saudade, Fusquinha da Saudade e Tricolor.

O evento vai contar, também, com a apresentação de Mestre Samir Merengueiro, professor de dança, referência no Pará e que já participou de concursos em nível nacional, levando seu estilo particular com foco na raiz da dança paraense.

Além disso, a "Noites de Lambada" vai contar com a participação da cantora amapaense Ariel Moura, conhecida por sua voz poderosa e performances marcantes no palco. Ela também já participou de inúmeros festivais nacionais e do The Voice Brasil.

Ariel iniciou sua trajetória musical nos bares de Santana, no Amapá, acompanhando o guitarrista e seu professor de piano, Tom Campos. Influenciada por sua criação em um ambiente artístico, sendo filha de músico e de uma professora de arte, ela encontrou no retorno financeiro dos primeiros shows o estímulo necessário para seguir a carreira. O marco decisivo de sua trajetória ocorreu em 2016, quando sua participação no programa "The Voice Brasil", da TV Globo, impulsionou sua profissionalização definitiva no mercado fonográfico.

Em 2017, a artista estreou oficialmente com o single "Tenho você que me tem", composto por Enrico di Miceli e Jorginho Andrade, seguido por "Mistérios da lua", de Zé Miguel, lançado em 2020. Seu último trabalho, lançado em 2022, é o EP "Mundiar", com indicação ao Prêmio Multishow.

No último mês de setembro, Ariel apresentou ao público seu primeiro EP, intitulado "Mundiar", que traz releituras de clássicos da música amapaense. Com a carreira em expansão, ela se mudou recentemente para São Paulo, dividindo atualmente sua rotina entre a capital paulista e sua cidade natal, enquanto percorre o país participando de diversos festivais.

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Data: sexta-feira, 20

Hora: 21h

Local: Casa Apoena (Rua São Boaventura, 171. Cidade Velha)