Exposição 'Amazônia Líquida' de Rose Maiorana e Tarso Sarraf abre hoje (05) no Castanheira Shopping

Milhares de pessoas que visitam o Castanheira Shopping no primeiro quilômetro da rodovia BR-316, entrada de Belém, terão a oportunidade de conferir a nova edição da exposição “Amazônia Líquida” da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, que abre nesta terça-feira, dia 05, a partir das 19h. A exposição estará em uma loja no 1º piso do shopping em frente à loja do Flamengo. No total serão 28 obras, que trazem o dia-a-dia da Amazônia ribeirinha e da vida próxima dos rios. A mostra seguirá até o dia 14 de abril no horário de funcionamento do shopping de 9h às 22h. A exposição tem apoio cultural da Porte Engenharia, Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Castanheira Shopping e Grupo Liberal.

VEJA MAIS

“A gente está num período que antecede a COP30 nada mais importante do que mostrar a Amazônia pela visão de um fotógrafo e uma artista plástica da região mostrando a vida dos ribeirinhos. Essa exposição está desde o ano passado percorrendo vários locais e Estados. Queremos fazer com que a exposição transcenda a COP30”, destacou o curador Sérgio Oliveira. De acordo com ele, a ideia da montagem é dar uma fluidez à exposição com painéis grandes e pequenos dando uma ideia de movimento.

O convite foi feito pelo shopping Castanheira pessoalmente pelo próprio João Rodrigues. Para a artista Rose Maiorana, a nova edição é uma oportunidade para levar a reflexão das obras para um público ainda mais amplo. “Fiquei muito feliz por saber que o público que circula pelo Castanheira Shopping, que é o da chamada Grande Belém, envolvendo ali Belém e região metropolitana, vai poder conferir mais uma edição dessa exposição que já atravessou as fronteiras do nosso Pará e está fazendo muito sucesso pelo Brasil, graças a Deus. É a Amazônia e nosso Marajó recebendo o protagonismo que merecem”, ressaltou.

Sérgio Oliveira e Aurélio Oliveira ressaltam que a exposição estará aberta ao grande público do Castanheira Shopping. (Tarso Sarraf / O Liberal)

A exposição Amazônia Líquida - sucesso de público e crítica – já passou por vários espaços culturais de Belém e de outros Estados. Em Belém, a exposição abriu no CCBEU e já passou pelo espaço cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) Ministro Orlando Teixeira da Costa, na sede do órgão. Além disso, obras já foram apresentadas na New Gallery, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Ceará.

“A exposição Amazônia Líquida tem caminhado por diferentes espaços, tanto em Belém quanto em outras partes do Brasil. Agora, no Castanheira Shopping, amplia a possibilidade de atingir novos públicos. Estamos muito felizes por inaugurar mais uma exposição de impacto tão importante para o trabalho dos dois artistas”, destacou o gerente de marketing e projetos do Grupo Liberal, Aurélio Oliveira.

A exposição reúne fotografias de Tarso Sarraf, produzidas em um trabalho de campo, na Ilha de Marajó, entre 2020 e 2021, com intervenções pintadas por Rose Maiorana. O conceito é da produção é inspirado pelo pensamento de “modernidade líquida”, criado pelo filósofo polonês Zygmunt Bauman. O pensador descreve uma sociedade caracterizada pela transitoriedade e pela fluidez, contrastando com a "modernidade sólida" de estruturas fixas e estáveis. Neste sentido, os artistas convidam o público para pensar sobre a fragilidade e durabilidade dos sentimentos de proteção relativos ao bioma amazônico marajoara.

O mundo das águas da Amazônia paraense, especificamente do arquipélago do Marajó, faz contemplar uma abundância de vivacidade e diversidade de povos, olhares, culturas, sabores, crenças e essências. Rose e Tarso realizaram a primeira parceria em 2022, quando Rose incluiu, em uma mostra individual, uma obra inédita que consistia em uma intervenção em pintura de uma foto de Tarso.

SERVIÇO – Exposição Amazônia Líquida

Abertura: dia 5, às 19h

28 obras da artista plástica Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Visitação: até o dia 14 de abril no horário de funcionamento do shopping

Local: 1º Piso do Castanheira Shopping

Endereço: localizado no Km 1 da rodovia BR 316, em Belém.

Entrada franca