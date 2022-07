Ex-The Voice Carol Roberto viverá 'Alcione' em musical de Miguel Falabella

Carol Roberto, ex-The Voice, vai interpretar a cantora Alcione no "Marrom, o Musical", com texto e direção de Miguel Falabella. O musical é uma homenagem aos 50 anos de carreira da célebre artista maranhense. O projeto recebeu mais de 2 mil inscrições e teve 300 selecionados para participarem das audições, Carol Roberto foi escolhida para interpretar a cantora na fase infanto-juvenil.

“Fui aprovada nas audições e fiquei muito nervosa por provavelmente ser a mais nova entre todos, mas deu tudo certo, graças a Deus, e no fim me senti uma vitoriosa”, comenta Carol, que é cantora, atriz, dançarina e dubladora.

"Alcione é um dos maiores ícones do Brasil, uma legítima diva. Na minha casa a gente escuta, toda minha família gosta dela. Estou apegada à música 'Minha Estranha Loucura', que foi a canção que aprendi para minha audição, mas gosto muito de 'Não deixe o samba morrer' entre tantas outras”, destaca Carol, que não esconde a admiração por Alcione.

O projeto idealizado por Jô Santana vai estrear em 25 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.