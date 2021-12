Ex-noiva de Lucas penteado revela traição do ex-BBB

Após polêmica live do ex-BBB, Lucas Penteado, em que ele acusava a até então noiva de traição, Júlia Franhani decidiu falar sobre o assunto e afirmou que o ex-noivo foi quem teria cometido traição e confessou antes da transmissão ao vivo.

Na última quarta-feira, 1º, a moça participou do programa “SuperPop”, exibido pela RedeTV!, e contou detalhes dos momentos de desespero vividos por ela enquanto era acusada de trair o noivo com um segurança. Júlia relembrou das atitudes que o parceiro teve no dia em questão e revelou que, dias antes da confusão, Lucas confessou que a havia traído com outra mulher.

O ex-BBB chegou a confirmar a sua versão ligando para a pessoa com quem se relacionou. "Uma semana antes disso tudo acontecer, ele havia me traído e ele mesmo me contou. Ele disse que fez a live porque não estava sabendo lidar com tudo aquilo na cabeça dele (...) Ele me falou e ainda ligou para a menina na minha frente para provar que não estava mentindo".

Júlia, que já chegou a afirmar em entrevista que ex-noivo fazia o uso de drogas, falou que Lucas chegou no local, onde ela estava, completamente fora de si: "Ele chegou em casa surtado e começou a falar um monte de coisas para mim, dizendo que eu estava traindo ele, que ele tinha pego no flagra (...) Ele não estava bem. Como ele estava muito alterado, eu liguei para a recepção para pedir uma ambulância e enviaram um segurança. Foi quando tudo começou".