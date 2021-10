Ex- noiva de Lucas Penteado relata sofrimento ao lado de ator

Julia Franhani , 19, ex-noiva de Lucas Penteado, deu mais detalhes ao jornal Extra sobre o que ocorreu no dia em que o artista fez uma live a acusando de traição. Segundo a maquiadora, o ator estava transtornado após três dias de ingestão de álcool e uso de cocaína, e garante que jamais houve uma traição.

"Eu desci do apartamento para pedir ajuda, para poder ligar para uma ambulância, porque ele estava fora de si. Quando ele me viu com o segurança, surtou, já falando que eu estava traindo ele", conta: "Antes disso, ele tinha revirado toda a casa na alucinação de que tinha alguém lá dentro".

Julia relembra a cronologia dos últimos dias ao lado de Lucas Penteado. "Saímos na quarta-feira (29) para jantar por volta das 20h30. Ele começou a consumir cocaína por volta de meia-noite, uma da manhã. Só parou às 8h e começou a beber. Bebeu a manhã toda de quinta-feira (30). E quando foi de noite saiu de novo. Voltou de madrugada mais transtornado do que já estava. E continuou consumindo a droga", relata ela, que afirma não ter compartilhado das drogas ou bebida: "Eu não faço uso de entorpecentes".

O namoro de oito meses, sendo quatro de noivado, quase não foi divulgado. Pouca gente sabia que o ex-BBB estava tendo um relacionamento sério. "Eu estava tão anônima no relacionamento que ninguém nem sabia quem era eu, tinha pessoas que nem sabia que eu era noiva dele", admite ela, que narra as fases dessa relação, que começou praticamente dentro de casa, já que a mãe de Julia seria uma prima de consideração do pai de Lucas: "Conheço ele desde pequena, não foi por causa do 'BBB 21'. Nosso namoro foi tranquilo até. Só que ele era muito autoritário, machista, não deixava eu ter amigos, usar as roupas que eu queria, não podia sair... Morei no Rio de Janeiro com ele por três meses e sequer pude conhecer a praia. Ficava fiscalizando meu celular, sempre achando que tinha algo. A mãe dele super me maltratava, falando que eu só estava ali por interesse, mas não, nunca precisei pedir nada pra ele, tudo que eu conquistei estando com ele foi trabalhando junto com ele".

Assessoria nega uso de drogas e álcool

O artista, por meio de sua assessoria de imprensa, negou que estivesse sob o efeito de álcool ou drogas durante a transmissão da live ou no dia dos fatos.

"O ator esclarece que no dia dos fatos não estava alcoolizado ou teria usado drogas antes de fazer a live naquela noite, o que pode ser atestado por testemunhas", consta do comunicado, que ressalta ainda o pedido para que fãs parem de atacar a ex-noiva, através das redes sociais.