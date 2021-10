Uma semana após expor suposta traição Lucas Penteado assume 'cometi um erro'

Uma semana após fazer uma live e acusar a ex-namorada de traição com um segurança, o ex-BBB Lucas Penteado resolveu pedir perdão. A ex-noiva Julia Franhani, que nega a traição, sofreu muitos ataques na internet e chegou a tomar remédios com o intuito de tirar a própria vida. Em um vídeo, o ator pediu desculpas e alertou para o perigo das redes sociais. Ele reforçou o desejo do fim dos ataques à maquiadora. O vídeo teve comentários bloqueados.

"Eu acho que vocês estavam aguardando um parecer meu há um tempo. Eu vim aqui de cara limpa porque eu acho que uma nota não seria o bastante pra um assunto tão delicado quanto esse", começou Lucas.

"Há pouco tempo eu fiz uma live expondo uma intimidade minha e da minha ex-noiva e após isso ela foi atacada, rechaçada, humilhada e ameaçada na internet. Eu não fazia ideia do que era isso até que acontecesse comigo", afirmou Lucas. O ator não quis comentar se os fatos foram reais.

"É necessário eu reconhecer que, após aquela live expondo a intimidade de outra pessoa, eu cometi um erro. Nada dá o direito de a gente expor a intimidade de alguém, de julgar, de ofender, rechaçar ou ameaçar alguém a partir de uma opinião ou argumento unilateral. Dito isso, eu peço encarecidamente que parem os ataques à minha ex-noiva porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum", concluiu.

Julia nega a traição. Segundo a maquiadora, Lucas estava transtornado após três dias de ingestão de álcool e cocaína. Ela acusa Penteado de ser autoritário e machista. Essa não é a primeira vez que Lucas Penteado é acusado de ser agressivo. Uma ex-namorada fez um boletim de ocorrência, que foi divulgado quando Lucas ainda estava no BBB 21, por violência doméstica, lesão corporal e restrição de liberdade.