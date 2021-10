Ex-noiva de Lucas Penteado tentou se matar após ator a acusar de 'chifre'

A ex-noiva do ex-BBB 21 Lucas Penteado, a influencer Julia Franhani, teria tentando tirar a própria vida, na madrugada da última segunda-feira (4). Nas redes sociais, a mãe da jovem, Domenica, desabafou sobre os ataques que a filha vem sofrendo após o ator ter a acusado de traição e exposto o ocorrido em uma live. As informações são da Quem.

Em uma publicação feita no Instagram, Domenica postou uma conversa em áudio com o ex-BBB o chamando de 'hipócrita' após ele não defender a namorada de ataques na web. A mãe da moça também publicou uma foto de Julia deitada em uma cadeira de hospital. Confira:

A mãe da Jovem publicou uma foto de Julia 'dotapa' recebendo remédio após tentar se matar. (Reprodução\ Instagram)

"Você acha que foi pelo o que? Você é um menino inteligente, você parou para pensar nisso? Você acha que foi por amor ou por decepção?", rebateu Domenica, em trecho do áudio.

Namorada de Lucas Penteado desmente traição

Julia Franhani afirmou que não teria traído o ator, ao contrário do que ele mostrou em live. Na ocasião que viralizou, a jovem afirma ter apenas pedido ajuda ao segurança ao presenciar Lucas transtornado dentro de casa.

"Ele roubou meu celular. Trocou as senhas de todas as minhas redes sociais para tentar me calar para eu não falar a verdade. Essa postagem dele é mentirosa, está tudo acabado depois do que ele fez comigo publicamente, depois da mentira que ele inventou. Ele estava louco e eu só tentei ajudar chamando o segurança. Ele disse quando me deixou aqui que não poderia desmentir a história. Segundo ele, o advogado da Globo teria proibido ele de falar e desmentir a história, pois iria pegar muito mal para a imagem dele. Mas é mentira dele. O advogado da Globo não disse nada para ele. É invenção. Ele não quer assumir o erro e ainda me pediu pra confirmar a história à imprensa que ia ficar tudo bem no final", afirmou a moça.