Lucas Penteado flagra traição da noiva e exibe em transmissão ao vivo

O ex-BBB Lucas Penteado, de 24 anos, virou um dos assuntos mais comentados do Twitter Brasil após exibir em uma live o flagra da traição da sua noiva com um segurança. As informações são do Uol.

Nas imagens, é possível ver Lucas, a noiva e o segurança em um elevador indo tirar satisfações com o porteiro. Em seguida, ele aparece brigando com Julia e ressalta as declarações de amor que fez para a moça. O vídeo um tanto confuso foi iniciado inesperadamente e os seguidores do ator logo tentaram descobrir de fato o que estava acontecendo. Até Gil do Vigor, com quem Lucas teve um affair no Big Brother Brasil 21, entrou no ao vivo. Confira um dos trechos:

A repercussão durante a madrugada foi tanta que o nome do rapaz se manteve nos assuntos mais comentados até a manhã desta sexta-feira (1). Veja: