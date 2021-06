Lucas Penteado perde 100 mil seguidores seguidores após questionar culpado pelas mortes na pandemia

O participante do “BBB 21”, Lucas Penteado foi às redes sociais dizer que perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram após lamentar as mortes por covid-19 no Brasil. As informações são da UOL.

"Perdi mais de 100 mil seguidores no Instagram por reclamar do número de mortos no nosso país. Não entendi! A vida dessas pessoas não importa? Não é questão de ideologia, é questão de vidas", escreveu o ex-BBB no Twitter.

No post em questão, Lucas postou uma foto em preto e branco do seu rosto e escreveu: "Mais de 500 mil mortos e isso tudo é culpa da irresponsabilidade de uma única pessoa".

Segundo a ferramenta Social Blade, o ator perdeu seguidores após a postagem, mas um número bem menor: cerca de 16 mil.