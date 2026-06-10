Ex-Disney e CEO espacial, Bridgit Mendler surpreende ao lançar EP depois de 10 anos
Conhecida por "Boa Sorte, Charlie", cantora surpreendeu fãs ao disponibilizar seis músicas raras que estavam engavetadas desde 2016
Depois de uma década afastada da indústria musical, a atriz e cantora Bridgit Mendler surpreendeu os fãs ao lançar, sem qualquer anúncio prévio, o EP "Once Again..." nas plataformas de streaming. Conhecida mundialmente por seu trabalho na Disney e atualmente CEO da empresa espacial Northwood Space, a artista disponibilizou o projeto nesta quarta-feira (10), reacendendo especulações sobre um possível retorno à música.
O lançamento chamou atenção porque reúne seis faixas que circulavam há anos de forma não oficial entre admiradores da cantora. As músicas eram frequentemente associadas a um segundo álbum que acabou nunca sendo lançado após o EP "Nemesis", de 2016.
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O novo projeto conta com seis canções já conhecidas pelos fãs mais antigos: "Flowers", "Cold", "Mercy", "Long Run", "Loyalties" e "Oxygen".
Segundo rumores que circulam há anos entre a comunidade de admiradores da artista, as faixas teriam sido gravadas durante o período posterior ao lançamento de "Nemesis". Algumas delas, como "Oxygen" e "Flowers", chegaram inclusive a ser apresentadas ao vivo por Bridgit em ocasiões especiais.
Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre a chegada do EP às plataformas digitais, o que gerou dúvidas entre os fãs sobre a natureza oficial do lançamento.
Carreira musical
Antes de "Once Again...", o último trabalho musical de Bridgit Mendler havia sido justamente o EP "Nemesis", lançado em 2016. O projeto marcou uma mudança significativa em sua sonoridade, apostando em influências mais alternativas e experimentais.
Nos anos seguintes, ela lançou apenas alguns singles avulsos, como "Temperamental Love" e "Diving". Apesar disso, os planos para um segundo álbum completo acabaram não avançando.
Embora nunca tenha anunciado oficialmente uma aposentadoria da música, a artista reduziu gradualmente suas atividades no entretenimento para focar em novos projetos profissionais e acadêmicos.
De estrela da Disney a CEO de empresa espacial
Longe dos palcos e estúdios, Bridgit Mendler construiu uma trajetória pouco comum entre ex-astros infantis de Hollywood. Nos últimos anos, ela direcionou sua carreira para os setores de tecnologia, pesquisa e inovação.
Atualmente, a ex-protagonista da série "Boa Sorte, Charlie" atua como CEO da Northwood Space, empresa especializada em tecnologias de comunicação entre satélites e a Terra.
Sua atuação no mercado espacial chamou atenção internacionalmente e transformou Mendler em um dos casos mais curiosos de transição de carreira entre artistas da Disney.
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