Ex-Disney e CEO espacial, Bridgit Mendler surpreende ao lançar EP depois de 10 anos

Depois de uma década afastada da indústria musical, a atriz e cantora Bridgit Mendler surpreendeu os fãs ao lançar, sem qualquer anúncio prévio, o EP "Once Again..." nas plataformas de streaming. Conhecida mundialmente por seu trabalho na Disney e atualmente CEO da empresa espacial Northwood Space, a artista disponibilizou o projeto nesta quarta-feira (10), reacendendo especulações sobre um possível retorno à música.

O lançamento chamou atenção porque reúne seis faixas que circulavam há anos de forma não oficial entre admiradores da cantora. As músicas eram frequentemente associadas a um segundo álbum que acabou nunca sendo lançado após o EP "Nemesis", de 2016.

VEJA MAIS

O novo projeto conta com seis canções já conhecidas pelos fãs mais antigos: "Flowers", "Cold", "Mercy", "Long Run", "Loyalties" e "Oxygen".

Segundo rumores que circulam há anos entre a comunidade de admiradores da artista, as faixas teriam sido gravadas durante o período posterior ao lançamento de "Nemesis". Algumas delas, como "Oxygen" e "Flowers", chegaram inclusive a ser apresentadas ao vivo por Bridgit em ocasiões especiais.

Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre a chegada do EP às plataformas digitais, o que gerou dúvidas entre os fãs sobre a natureza oficial do lançamento.

Carreira musical

Antes de "Once Again...", o último trabalho musical de Bridgit Mendler havia sido justamente o EP "Nemesis", lançado em 2016. O projeto marcou uma mudança significativa em sua sonoridade, apostando em influências mais alternativas e experimentais.

Nos anos seguintes, ela lançou apenas alguns singles avulsos, como "Temperamental Love" e "Diving". Apesar disso, os planos para um segundo álbum completo acabaram não avançando.

Embora nunca tenha anunciado oficialmente uma aposentadoria da música, a artista reduziu gradualmente suas atividades no entretenimento para focar em novos projetos profissionais e acadêmicos.

De estrela da Disney a CEO de empresa espacial

Longe dos palcos e estúdios, Bridgit Mendler construiu uma trajetória pouco comum entre ex-astros infantis de Hollywood. Nos últimos anos, ela direcionou sua carreira para os setores de tecnologia, pesquisa e inovação.

Atualmente, a ex-protagonista da série "Boa Sorte, Charlie" atua como CEO da Northwood Space, empresa especializada em tecnologias de comunicação entre satélites e a Terra.

Sua atuação no mercado espacial chamou atenção internacionalmente e transformou Mendler em um dos casos mais curiosos de transição de carreira entre artistas da Disney.