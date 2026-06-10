Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex-Disney e CEO espacial, Bridgit Mendler surpreende ao lançar EP depois de 10 anos

Conhecida por "Boa Sorte, Charlie", cantora surpreendeu fãs ao disponibilizar seis músicas raras que estavam engavetadas desde 2016

Hannah Franco
fonte

Ex-Disney, Bridgit Mendler surpreende ao lançar EP depois de 10 anos (Divulgação/Disney)

Depois de uma década afastada da indústria musical, a atriz e cantora Bridgit Mendler surpreendeu os fãs ao lançar, sem qualquer anúncio prévio, o EP "Once Again..." nas plataformas de streaming. Conhecida mundialmente por seu trabalho na Disney e atualmente CEO da empresa espacial Northwood Space, a artista disponibilizou o projeto nesta quarta-feira (10), reacendendo especulações sobre um possível retorno à música.

O lançamento chamou atenção porque reúne seis faixas que circulavam há anos de forma não oficial entre admiradores da cantora. As músicas eram frequentemente associadas a um segundo álbum que acabou nunca sendo lançado após o EP "Nemesis", de 2016.

VEJA MAIS

image Ex-estrela da Disney, Bridgit Mendler se torna CEO de empresa espacial aos 31 anos
Bridgit Mendler era estrela da série 'Boa Sorte, Charlie' e do musical 'Lemonade Mouth', mas passou a se dedicar aos estudos

image Mais de 80 títulos deixam o Disney+ em junho; veja lista e entenda o motivo

O novo projeto conta com seis canções já conhecidas pelos fãs mais antigos: "Flowers", "Cold", "Mercy", "Long Run", "Loyalties" e "Oxygen".

Segundo rumores que circulam há anos entre a comunidade de admiradores da artista, as faixas teriam sido gravadas durante o período posterior ao lançamento de "Nemesis". Algumas delas, como "Oxygen" e "Flowers", chegaram inclusive a ser apresentadas ao vivo por Bridgit em ocasiões especiais.

Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre a chegada do EP às plataformas digitais, o que gerou dúvidas entre os fãs sobre a natureza oficial do lançamento.

Carreira musical

Antes de "Once Again...", o último trabalho musical de Bridgit Mendler havia sido justamente o EP "Nemesis", lançado em 2016. O projeto marcou uma mudança significativa em sua sonoridade, apostando em influências mais alternativas e experimentais.

Nos anos seguintes, ela lançou apenas alguns singles avulsos, como "Temperamental Love" e "Diving". Apesar disso, os planos para um segundo álbum completo acabaram não avançando.

Embora nunca tenha anunciado oficialmente uma aposentadoria da música, a artista reduziu gradualmente suas atividades no entretenimento para focar em novos projetos profissionais e acadêmicos.

De estrela da Disney a CEO de empresa espacial

Longe dos palcos e estúdios, Bridgit Mendler construiu uma trajetória pouco comum entre ex-astros infantis de Hollywood. Nos últimos anos, ela direcionou sua carreira para os setores de tecnologia, pesquisa e inovação.

Atualmente, a ex-protagonista da série "Boa Sorte, Charlie" atua como CEO da Northwood Space, empresa especializada em tecnologias de comunicação entre satélites e a Terra.

Sua atuação no mercado espacial chamou atenção internacionalmente e transformou Mendler em um dos casos mais curiosos de transição de carreira entre artistas da Disney.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bridgit mendler

disney
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Psica lança coleção de moda inspirada na Amazônia e no futebol para a Copa do Mundo

Com a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a Psica apresenta uma coleção que une futebol, cultura amazônica e identidade regional. O destaque é a camisa Psica F.C., com referências aos rios da Amazônia, à Estrela do Norte e à cultura popular do Pará

10.06.26 16h42

MÚSICA

Fabinho lança primeiro single de novo DVD

“Ainda Tem Amor” chega às plataformas digitais no dia 11 de junho

10.06.26 14h26

MÚSICA

Clarice Senna apresenta a vanguarda amazônica em seu álbum de estreia

Com produção de Dante Ozzetti e participações especiais de importantes instrumentistas brasileiros, o “A Boca no Mundo” revela uma sonoridade sofisticada que transforma a linguagem assistiva em expressão artística e amplia os horizontes da música contemporânea

10.06.26 12h30

CULTURA

BTS em Copacabana? Grupo é cotado para megashow no Rio em 2027

A ideia foi defendida pelo secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha

10.06.26 9h08

MAIS LIDAS EM CULTURA

FIQUE DE OLHO!

Novelas da Globo saem do ar durante a Copa do Mundo; veja o que muda

Confira o cronograma detalhado das alterações que afetam novelas, filmes e programas jornalísticos da emissora.

10.06.26 13h42

polêmica

Discussão entre ex-BBB Cowboy e esposa vaza e choca internautas: 'me deixar falar'

Durante o bate boca, Priscilla Monroy dá a entender que nem sequer é ouvida pelo ex-BBB

10.06.26 12h03

CULTURA

Quadrilhas juninas fazem a festa na Praça do Povo, em Belém

Grupos são atração a partir desta quarta (10) no Centur, como parte do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, da Fundação Cultural do Pará (FCP)

10.06.26 8h30

CULTURA

Belém recebe arte e solidariedade por Marinaldo Santos

Público pode colaborar com tratamento de saúde do artista visual por meio de catálogo online e na exposição a ser aberta nesta quarta (10), às 9h, na Galeria Parte

10.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda