Mais de 80 títulos deixam o Disney+ em junho; veja lista e entenda o motivo

Junho começou com uma das maiores reduções no catálogo do Disney+ desde a chegada da plataforma no Brasil. O streaming perdeu 83 produções, incluindo Bohemian Rhapsody, Clube da Luta, O Rei da Comédia e os vencedores do Oscar O Regresso e Birdman. A remoção fez a lista de títulos disponíveis no catálogo cair de 2121 para 2038.

A remoção foi detectada e inicialmente noticiada pelo Guia Disney+ Brasil, que monitora as adições e remoções do streaming. De acordo com o site, a redução do catálogo, a maior desde 2023, aconteceu por causa da rescisão do acordo de distribuição global entre a Fox e a produtora New Regency, que passou para as mãos da Disney após a fusão dos estúdios concluída em 2019.

Inicialmente, o contrato era válido até 31 de dezembro de 2026, mas acabou rescindido meses antes de sua conclusão. Com o fim do acordo, as mais de 80 produções foram removidas do catálogo global do Disney+.

O Estadão tentou contato com a assessoria do Disney+ no Brasil para confirmar a informação, mas, até a publicação desta nota, não obteve resposta, o espaço segue aberto.

Outros títulos removidos da plataforma incluem a franquia Alvin e os Esquilos, A Família da Noiva, O Fantástico Senhor Raposo e Sr. e Sra. Smith.

Confira a lista completa de produções indisponibilizadas abaixo:

- A Cura (2016) - A Família da Noiva (2005) - A Filha do Presidente (2004) - A Hora da Escuridão (2011) - A Negociação (1998) - AD Astra: Rumo às Estrelas (2019) - Alvin e os Esquilos (2007) - Alvin e os Esquilos 2 (2009) - Alvin e os Esquilos 3 (2011) - Alvin e os Esquilos: Na Estrada (2015) - Amor e Outras Drogas (2010) - Armadilha (1999) - Assassins Creed (2016) - Assassinos por Natureza (1994) - Bee Season (2005) - Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014) - Bohemian Rhapsody (2018) - Brazil: O Filme (1985) - Chamas da Vingança (2004) - Clube da Luta (1999) - Copycat (1995) - Culpado por Suspeita (1991) - Deu a Louca em Hollywood (2007) - Dont Say a Word (2001) - Down With Love (2003) - Elektra (2005) - Encontro Explosivo (2010) - Endiabrado (2000) - Era Uma Vez na América (1984) - Fogo Contra Fogo (1995) - Fonte da Vida (2006) - Garota Exemplar (2014) - High Crimes (2002) - Imagens do Além (2008) - Infidelidade (2002) - JFK - A pergunta que não quer calar (1991) - Jogo de Amor em Las Vegas (2008) - Jumper (2008) - Just My Luck (2006) - Legend (1985) - Los Angeles: Cidade Proibida (1997) - Made in America (1993) - Man on Fire (1987) - Marco e Nonno (2019) - Marley & Eu (2008) - Meet the Spartans (2008) - Minha Super Ex-Namorada (2006) - Mirrors (2008) - Monte Carlo (2011) - Negócios Fora de Controle (2015) - Noivas em Guerra (2009) - Noé (2014) - O Despertar de um Homem (1993) - O Fantástico Sr. Raposo (2009) - O Grande Dave (2008) - O Preço do Amanhã (2011) - O Regresso (2015) - O Rei da Comédia (1983) - Os Estagiários (2013) - Os Vampiros Que Se Mordam (2010) - Perseguição - A Estrada da Morte (2001) - Regras Não Se Aplicam (2016) - Reis da Rua (2008) - Runaway Jury (2003) - Show de Vizinha (2004) - Sob o Mesmo Céu (2015) - Sommersby (1993) - Sr. & Sra. Smith (2005) - Stay (2005) - Sunchaser (1996) - TEMPO DE MATAR (1996) - The Client (1994) - The Sentinel (2006) - Tigerland (2000) - True Story (2015) - Um Natal Brilhante (2006) - Uma Comédia Nada Romântica (2006) - Under Siege (1992) - Under Siege 2: Dark Territory (1995) - Vovó Zona (2000) - Vovó Zona 2 (2006) - Vovó Zona 3: Tal Pai, Tal Filho (2011) - William Shakespeares a Midsummer Nights Dream (1999)