Ex de Lucas Souza surge aos prantos e relata ameaças de morte

Nesta quinta-feira (20/6), Laéllyo Mesquita usou as redes sociais para desabafar sobre o relacionamento que teve com Lucas Souza. Visivelmente abalado e chorando muito, o estilista revelou estar recebendo ameaças de morte e sentindo medo de sair na rua após expor detalhes do namoro. “Tô recebendo muitas mensagens de ódio”, disse em uma live no Instagram.

Laéllyo afirmou que já reuniu todas as evidências necessárias para formalizar uma queixa. Já protocolei tudo, tirei prints [de conversas], [guardei] fotos, tudo para entregar. Ainda não fiz a denúncia, mas estou com tudo pronto para fazer uma queixa. Já entreguei [o caso] aos meus advogados”, relatou.

Quando questionado nos comentários se Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, já o havia ameaçado diretamente após o término, o stylist negou. "Diretamente, nunca. Mas recebo muitas mensagens de ódio e ameaças. Descobriram o número do meu telefone, não sei como", destacou.

VEJA MAIS

Laéllyo também disse que tentou conversar com Lucas Souza para resolver os problemas. “Procurei o Lucas, sua irmã e a assessora, em vão. Desbloqueei ele, mandei mensagem, mas ninguém me respondeu. Nenhum deles”, concluiu.

Recentemente, a coluna de Fábia Oliveira no portal Metrópoles revelou detalhes de uma briga entre Lucas Souza e Laéllyo Mesquita. O conflito, que terminou com um soco no rosto, teria ocorrido em março de 2023 durante a gravação do DVD de Mari Fernandez, em São Paulo.