Ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima oficializam namoro durante passeio romântico

Agora é oficial! O romance entre os ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima, que vinha sendo alvo de rumores nas redes sociais, foi finalmente confirmado com um pedido de namoro super romântico. Na manhã desta segunda-feira (19) o cantor, que participou da última edição do Big Brother Brasil, pediu a nutricionista em namoro durante um passeio de balão na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais.

O momento especial foi compartilhado nas redes sociais, onde os dois ex-participantes do reality show dividiram a emoção do pedido com seus seguidores. Em um vídeo publicado no Instagram, Lucas, terceiro eliminado do BBB 24, mostrou como surpreendeu a amada ao retirar uma caixinha de joia do bolso durante o passeio.

"Como é que foi seu dia?", escreveu o cantor na legenda do vídeo em que ele canta "Céu Azul", da banda Charlie Brown Jr., enquanto exibe imagens do romântico pedido. Lucas também compartilhou uma foto do anel de compromisso, destacando o significado especial da pedra que escolheu: “O significado da pedra citrino está associado à sua energia, semelhante à do sol, que aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida”, explicou.

Giovanna, por sua vez, não escondeu a felicidade e se derreteu nos comentários: “Melhor segunda-feira do mundo elegida pela revista eu”, brincou. Em seu próprio perfil, a ex-sister também postou uma foto ao lado do novo namorado e se declarou: “A vida não poderia melhorar, este será o melhor dia de todos”.

Vale lembrar que Pizane entrou no BBB 24 comprometido com Beatriz Esquivel e, durante o confinamento, não teve nenhuma aproximação com Giovanna. Após sua eliminação, o cantor encerrou o relacionamento anterior e, ao reencontrar Giovanna em eventos, começaram a surgir rumores de que os dois estariam juntos.

Em julho, o casal assumiu o envolvimento ao publicarem uma foto agarradinhos às margens de um rio durante uma viagem ao Amazonas, para o Festival de Parintins.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)