BBB24: Pizane chora de saudade ao rever namorada no Bate-Papo do eliminado

O BBB 24 acabou para Pizane, mas o brother ficou feliz e emocionado ao rever a namorada durante o Bate-Papo BBB. Beatriz Esquivel entrou ao vivo para conversar com o ex-brother e não escondeu sua emoção. "Eu estou com tanta saudade de você, eu estou tão orgulhosa de você", disse a baiana. O músico caiu no choro logo em seguida.

"Você é muito linda, irmão. Eu tinha esquecido do seu rosto. Agora eu lembrei. Você é a mais linda do mundo", disse Pizane ao rever a amada. Logo em seguida, os dois comentaram sobre o que levou a eliminação do baiano e Beatriz revelou o conselho que deu ao ex-participante antes do confinamento.

"Antes dele ir, eu falei várias vezes: 'Amor, cuidado com o seu jeito boa praça. Presta atenção nos seus posicionamentos. Isso é uma coisa tranquila aqui, mas lá você vai precisar se posicionar, você vai precisar estar em conflito com as pessoas e defender o que você acredita'", revelou Beatriz.

Ainda durante o Bate-Papo, o apresentador Ed Gama quis saber se Beatriz ficou com ciúmes de Pizane, que se tornou um crush de muitas pessoas após entrar no Big Brother Brasil. "E ele me encheu de orgulho em todos os momentos, sempre me respeitou, respeitou o nosso relacionamento. Então, não tinha nada que me fizesse sentir ciúme", respondeu.