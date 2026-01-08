Capa Jornal Amazônia
Ex-BBB Rodriguinho perde 20 kg e chama atenção com mudança física; veja o antes e depois

Cantor passa por reeducação alimentar e se prepara para retorno aos palcos em 2026

Hannah Franco
fonte

Antes e depois de Rodriguinho após perda de 20 kg chama atenção (Instagram/@rodriguinho)

O cantor e ex-BBB Rodriguinho impressionou os fãs ao revelar o resultado de uma mudança radical no estilo de vida. Aos 47 anos, o artista mostrou nas redes sociais o antes e depois após perder 20 kg, em um processo de emagrecimento que faz parte da preparação para uma nova fase da carreira musical.

A transformação corporal vem sendo acompanhada pelo preparador físico e influenciador Lucas Coelho, que compartilhou registros da evolução do cantor. Segundo o profissional, o processo ainda não chegou ao fim, mas os resultados já são expressivos. “Ainda não atingimos o objetivo final, mas já estamos 20 kg abaixo do peso inicial”, afirmou.

O emagrecimento de Rodriguinho inclui reeducação alimentar, rotina de treinos e constância, fatores destacados pelo preparador físico como fundamentais para o resultado alcançado até agora. Em publicação conjunta, Lucas Coelho elogiou o comprometimento do artista. “Dieta faz diferença. O empenho traz grandes resultados”, escreveu.

A mudança acontece em um momento estratégico da carreira. Após encerrar a agenda de shows de 2025, Rodriguinho já tem retorno aos palcos marcado. O cantor se apresenta no dia 13 de fevereiro de 2026, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, durante o período pré-Carnaval. A preparação física tem como foco garantir fôlego e disposição para a nova maratona de apresentações.

Além da transformação física, o ex-BBB também vive uma fase de renovação na vida pessoal. Recentemente, ele oficializou o casamento com Bruna Amaral, com quem estava noivo desde 2021. A cerimônia reuniu amigos e ex-participantes do Big Brother Brasil 2024, edição da qual Rodriguinho fez parte.

Confira o antes e depois:

image (Reprodução/Instagram)
