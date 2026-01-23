Ex-BBB que atuou em ‘O Agente Secreto’ é a primeira do reality indicada ao Oscar; veja quem é

A ex-participante do Big Brother Brasil 15, Mariza Moreira, repercutiu nas mídias sociais nesta sexta-feira (23) após alguns fãs notarem sua atuação na gravação do filme brasileiro “O Agente Secreto”, indicado ao Oscar de melhor filme em 2026. Além desta categoria, o longa-metragem também está concorrendo como Melhor Elenco, Melhor Filmes Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura.

Em sua participação no filme, a ex-BBB Mariza interpretou uma "mulher possuída", que possui uma reação intensa e marcante ao assistir "A Profecia" no cinema em meio a trama cinematográfica. As cenas de “O Agente Secreto” em que ela esteve presente foram gravadas, inclusive, com o próprio ator Wagner Moura no Cinema São Luiz, em Recife.

"É um orgulho danado ver o cinema brasileiro, o cinema de Recife, de um cara que admiro tanto a obra – todos os filmes de Kleber, sou muito fã – que conta a intimidade de uma cidade, que mostra aquela cidade enquanto protagonista e cenário ao mesmo tempo do que está acontecendo, é muito legal e é motivo de muito orgulho para a gente", disse Mariza Moreira em entrevista ao Gshow.

Do Big Brother Brasil ao Oscar 2026

Após alguns anos depois de participar do BBB em 2015, a professora de artes Mariza Moreira decidiu entrar para o ramo da atuação e o seu primeiro papel no cinema foi logo indicado ao Oscar. Ela contou que, o preparador de elenco e diretor-assistente do longa, Leonardo Lacca, a convidou para fazer o papel no filme após fazer uma experiência de atuação com ele.

"Ele me mandou um áudio de Kleber Mendonça Filho dizendo: 'Mariza, queria convidar você, se topar, vi seus vídeos, gostei. Vi uma cena na minha vida mesmo, quando era jovem, ia entrar no cinema para assistir ao 'O Exorcista' e vinha saindo da sala de cinema uma mulher possuída, tendo um ataque lá. Foi uma coisa que me impressionou muito, porque a cabeça dela balançava o cabelo, ficava voando. Gostaria de saber se você toparia reproduzir essa cena que queria botar'", disse.

Depois de ter gravado a cena da “mulher possuída”, a ex-BBB celebrou ter aceitado o convite e ter participado de uma produção que é excelente para sua carreira. "Eu tinha que passar por essa experiência. A gente não precisa ser uma coisa só na vida, a gente pode ser muitas coisas. Eu fui bailarina. Eu sou ex-BBB. Eu sou professora de artes. Eu sou atriz de cinema e eu vou para o Oscar”, comemorou Mariza.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)