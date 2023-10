Ex-bbb paraense, Paula Freitas surta com fãs de Key Alves

A ex-bbb Paula Freitas vem causando polêmica nas redes sociais após simplesmente entrar em um surto respondendo as suas caixinhas de perguntas no instagram, ela chamou a sua ex-colega de confinamento, Key Alves, de hipócrita, biscoiteira e ainda fez questão de passar o seu endereço para quem quisesse ir até ela tirar satisfação.

Tudo aconteceu após Key Alves deixar uma mensagem enigmática sobre Larissa ter encontrado seu ex-namorado Gustavo Cowboy, enquanto os dois participavam de um evento e estavam no mesmo hotel: “Intuição feminina nunca falha”, disse a jogadora de vôlei, se referindo supostamente a desconfiança que ela tinha de Larissa estar afim do Gustavo desde a época do programa. Larissa e Gustavo apareceram sentados na mesma mesa em um vídeo que viralizou nas redes sociais, e Key não fez questão de esconder sua insatisfação com as cenas.

Confira o vídeo do surto de Paula Freitas ao falar sobre Key Alves: