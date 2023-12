Ex-BBB Gyselle Soares assume namoro com cantor Thiago Servo

Gyselle Soares e Thiago Servo, que fez dupla com Thaeme, estão juntos. A vice-campeã do "BBB 8" passou o Natal com a família do cantor sertanejo e fez um post assumindo publicamente o namoro. "Muito amor para dar", escreveu ela na legenda de uma foto romântica dos dois. "Meu amor todinho", comentou ele na postagem.

VEJA MAIS

A piauiense e Thiago Serva se conheceram no reality "A grande conquista", que terminou em julho. Eles ganharam uma torcida dos fãs para ficaram juntos, mas só iniciaram mesmo o romance aqui fora.

Polêmica

Thiago Servo foi notícia em novembro deste ano após descobrir que estava pagando pensão alimentícia para uma criança que não é dele. O cantor entrou com uma ação indenizatória para reaver mais de R$ 1 milhão que foram pagos e chegou a ser preso em 2016 por atraso no pagamento da pensão.