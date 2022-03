Preso por não pagar pensão, Justiça determina que cantor Thiago não é o pai de criança

Conhecido como Thiago Servo, o cantor que fez dupla com Thaeme entre 2011 e 2013 foi absolvido de um processo de não pagamento de pensão alimentícia após a Justiça definir que ele não é o pai da criança, uma menina de oito anos de idade. Na época, o cantor tinha uma dívida que ultrapassava R$ 1 milhão. O valor mensal da pensão chegava a R$ 20 mil e Thiago chegou a ter os bens penhorados.

Segundo informações do portal Metrópoles, a negativa de paternidade ocorreu após a mãe não aparecer com a menina para realizar exames de DNA por ao menos três vezes.

A defesa do cantor entrou com um pedido de negativa de paternidade em julho de 2020, após a família da criança negar visitas do artista. A vitória na Justiça ocorreu em agosto de 2021. A Justiça também determinou que a certidão de nascimento da criança não conste mais o nome de Thiago e dos avôs paternos.

Em seu instagram, Thiago publicou uma imagem com a notícia da vitória na Justiça e escreveu: "Deus é fiel!"

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)