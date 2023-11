Cantor Thiago Servo pede indenização após pagar pensão de R$ 1 milhão para filha que não é dele

O cantor sertanejo Thiago Servo, ex-integrante da dupla Thaeme e Thiago, ingressou com uma ação indenizatória após a Justiça determinar que ele não é o pai da menina a quem teria desembolsado mais de R$ 1 milhão em pensão alimentícia. O advogado do artista, Otávio Gomes Figueiró, compartilhou a notícia através de uma série de stories no Instagram.

O imbróglio legal teve início em 2016, quando o cantor foi preso por dever R$ 500 mil à mãe da criança em questão. Pelas redes sociais, Otávio Gomes Figueiró detalhou que a ação indenizatória tem o propósito de reembolsar não apenas o valor pago em pensão, mas também compensar os danos morais e materiais causados ao longo do contencioso judicial.

VEJA MAIS

Em uma revelação mais profunda sobre a situação, o advogado falou sobre uma busca incansável de Thiago por justiça, destacando os anos em que o cantor ficou com mandados de prisão pendentes, prejudicando sua capacidade de trabalhar e se apresentar em shows.

A decisão da Justiça, que confirmou recentemente que Thiago não é o pai da menina de 10 anos, foi estabelecida após a realização de um teste de DNA. O colunista Felipeh Campos, da Record, trouxe à tona que a mãe da criança teria faltado três vezes ao exame, levando o juiz a determinar a retirada do nome do cantor da certidão de nascimento.

Durante sua participação no programa Selfie Service, no YouTube, Thiago Servo, vencedor do reality "A Grande Conquista" da Record TV neste ano, declarou que não abriria mão do prêmio para quitar suas dívidas judiciais, mesmo que recompensa fosse penhorada pelas autoridades. "Deus não dá um prêmio para tirar depois", disse Thiago.