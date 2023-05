Ex-BBB Flávia Viana e o marido, Marcelo Zangrandi, vivem pânico por turbulência em voo para França

A ex-BBB Flávia Viana detalhou no seu perfil Instagram os momentos de tensão e desespero que passou em vôo rumo à França. Ela viaja com o marido, Marcelo Zangrandi, para Cannes, na França. Porém, ao sair do Brasil, ela teria uma escala em Paris, e nesse trecho o pânico começou.

Flávia contou quem o avião enfrentou uma turbulência gigantesca: "Passamos por um TERRÍVEL episódio, uma experiência que nunca imaginei viver. Já tinham servido o jantar no voo, estávamos vendo filme (...) quando de repente começa uma turbulência. Eu olhei para o Marcelo mas continuei firme (com medo, mas firme) achando que era uma turbulência comum, mas não, o avião começou a sacudir de uma maneira severa, algo que nunca tinha visto antes".

Ela disse, que os passageiros estavam bastante preocupados e que coisas começaram a cair dentro da aeronave, já que o jantar foi servido um pouco antes da turbulência. "O voo todo entrando em desespero, eu comecei a gritar copiosamente, coisas caindo pelo no chão, um cenário desesperador e foi só piorando… Eu comecei a falar com Deus e quando percebi estava orando aos gritos, pedindo socorro mesmo para Deus, para que Ele segurasse aquele avião com as suas mãos e nos guiasse para um lugar seguro, gritei muito, vi o Marcelo completamente pálido, tentando me acalmar e ao mesmo tempo muito nervoso", detalhou.

O comissário de bordo, aparentemente nervoso, falou com os passageiros pelo microfone:"Eu pedia aos prantos para o Marcelo me contar a verdade e ele disse que o comissário havia dito que aquele avião era projetado para coisas piores para mantermos a calma que a situação ia ser controlada, mas que a turbulência demoraria pelo menos 10 minutos. E me veio uma sensação de desmaio, só pensava na minha família e em como eu queria estar com eles naquele momento".

"Perguntei se o Marcelo estava bem e ele começou a chorar pois disse que queria muito me acalmar mas não estava conseguindo. Ouvia-se gritos, clamor, e depois de bastante tempo o avião foi voltando ao eixo e quando olhamos ao redor, o rastro daquele momento, pessoas super nervosas, os utensílios do jantar pelo corredor, uma situação que jamais imaginei vivenciar em toda minha vida, juro. Mas quero muito agradecer a Deus pela nossa vida, em meio aos meus gritos de oração naquele voo Deus trocou meu medo pela renovação da minha Fé", disse.