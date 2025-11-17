Ex-BBB Domitila Barros explica ausência na COP 30: 'Tenho mais o que fazer'

A ativista e ex-BBB Domitila Barros explicou por que não marcou presença na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém. Em uma publicação no Instagram, ela contou que esteve envolvida em outras atividades e participou de uma ação social no Centro de Atendimento de Meninos e Meninas (CAMM), ONG localizada no bairro Linha do Tiro, no Recife.

“Não fui pra Belém, porque tenho mais o que fazer… não bebo café com petróleo e tenho muitos prêmios ainda pra ganhar e sonhos pra realizar. Minha COP foi em Linha do Tiro, amores, no @cammoficial, que dá mais futuro. Tás entendendo?!”, escreveu.

Ela também afirmou que suas conquistas não são individuais: “Todos os meus prêmios, coroa de miss não me pertencem! Tem don@s e el@s que usem”.

O CAMM foi fundado em 1983 pelos pais de Domitila, educadores que passaram a atender crianças da comunidade de Linha do Tiro. A influenciadora cresceu dentro do projeto e, ainda na adolescência, chegou a desenvolver métodos de ensino baseados em dança e teatro para auxiliar na alfabetização. O trabalho lhe rendeu o prêmio Millennium Dreamer, concedido pela Unesco.

Miss Alemanha em 2022, Domitila ganhou visibilidade internacional por sua atuação em temas ambientais e sociais. Ela já participou de campanhas, palestras e ações relacionadas à defesa da Amazônia, sustentabilidade e empreendedorismo comunitário. A influenciadora também criou uma marca de biojoias.

Em 2023, foi reconhecida como influenciadora global do ano, na categoria sustentabilidade, pela World Influencers Association.