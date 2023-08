Ex-BBB Ariadna celebra compra da primeira casa: 'Com esforço e sacrifício'

A primeira transexual a participar do "Big brother Brasil", Ariadna Arantes, realizou o sonho da casa própria. Doze anos após ficar famosa por participar do "BBB 11", ela comprou dois terrenos em um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro e celebrou a conquista nas redes sociais.

"Minha… Com muito esforço e sacrifício, amadurecimento, eu estou conquistando meus objetivos. Não é nada muito luxuoso, não é num bairro rico, mas é minha… serão minhas. Duas casas construídas… Agradecer aos Deuses de me abençoarem; a mim mesma que apesar de tentarem apagar minha existência, de me negarem oportunidades, eu sigo resistindo na sobrevivência e lutando", postou Ariadna, que participou também do "No limite", em 2021.

No ano passado, ela criou um perfil em uma plataforma adulta e passou a vender nudes na web e disse ter arrecadado pouco mais de R$ 25 mil com as assinaturas. Logo depois, Ariadna resolveu encerrar a conta.