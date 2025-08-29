Evento 'Multiverso Geek – Heróis pelo Clima' une cultura pop e sustentabilidade em Belém

Neste domingo, 31 de agosto, a partir das 10h, o Teatro Estação Gasômetro recebe o evento “Multiverso Geek – Heróis pelo Clima”, que celebra a cultura pop ao mesmo tempo em que destaca a importância da sustentabilidade, em sintonia com a pauta da COP30, que acontecerá na capital paraense em novembro de 2025.

VEJA MAIS

O público geek terá um dia inteiro de atividades e experiências, com destaque para o espetáculo “Heróis pelo Clima”, dirigido por Jarisa Duarte, do grupo "Baleiros Badalados" e encenado pelos grupos cosplay República Cosplay, infinity Geek, Nexus, One Dream, Ikigai, Kimetsu Cos, Artcosplay, além de artistas como Júlio Caramez, Patrick Oliveira e Mohana.

O momento reúne personagens icônicos da cultura pop em uma narrativa que busca soluções sustentáveis para salvar o planeta, trazendo de forma criativa, emocionante e atrativa ao público de todas as idades, a mensagem de preservação ambiental.

Entre as atrações mais aguardadas está a presença do renomado dublador Yuri Chesman, conhecido por dar voz a personagens marcantes como Gaara (Naruto), Michelangelo (Tartarugas Ninja), Saitama (One Punch-man), Rui (Demon Slayer) e Yato (Cavaleiros do Zodíaco), além de diversos atores de Hollywood. Chesman participará de um bate-papo exclusivo, comandará uma oficina de dublagem e estará disponível para um meet & greet com os fãs.

O evento contará ainda com a Comissão Azul, uma iniciativa inclusiva organizada pela Conecta, Ikigai e Infinity Geek, que garante um espaço de acolhimento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando o compromisso do Multiverso Geek com a acessibilidade e a diversidade.

O evento encerra com uma das maiores bandas Geeks do Brasil, a Geek Rock Band, com um show com músicas inéditas e uma super participação especial de Yuri Chesmann.

E como não poderia faltar em um evento geek, a programação deste domingo (31) inclui: Concurso Cosplay; Feira Geek; Concurso K-Pop; Karaokê; Flash Tattoo; Studio Cosplay; Arena Gamer; Batalha Campal; DJ Ton Daynes animando os intervalos do evento. E para encerrar, o público vai contar com o show da Geek Rock Band, tocando grandes sucessos do universo geek.

A entrada para o evento é solidária: basta doar um brinquedo para participar desse dia inesquecível de diversão, cultura e consciência ambiental.