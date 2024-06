Anime Geek 2024 será dedicado aos fãs de Naruto

Um dos maiores eventos da cultura geek já tem data marcada para o mês que vem. O Anime Geek ocorrerá nos dias 6 e 7 de julho, na Universidade da Amazônia (Unama) Campus Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Neste ano, o evento será dedicado aos fãs de Naruto, anime que ficou conhecido por muitos otakus, entre 2007 e 2017, e o mangá, que teve circulação de 1999 até 2014. O encontro terá ainda espaços temáticos pelas salas da instituição e concursos cosplay e k-pop.

Dentre as atrações confirmadas, estão a dubladora Tatiane Keplmair, que ficou conhecida pela voz brasileira da personagem Sakura em "Naruto", Nami de "One Piece", Hanna Montana do Disney Channel, entre outros grandes personagens icônicos; os influenciadores Heron Hayashi e Clara Shirai; e a cantora Larissa Tassi, que estará em Belém para um show no evento em comemoração aos 30 anos do anime "Cavaleiros do Zodíaco" no Brasil e trazer grandes sucessos como “Pelo Mundo” (Chikyuugi), a Trilha Clássica dos Cavaleiros (tema de 1994), "Laços de Flor", entre outros sucessos.

Professora fala sobre amor pelo anime

A professora Caroline Dominguez, de 38 anos, moradora do bairro Cidade Nova 7, em Ananindeua, é uma das mulheres de fãs de Naruto. Ela conta que começou a gostar do anime depois de adulta. “Lembro que teve um episódio em que eu parei para assistir e comecei a chorar, que foi o episódio da morte do Assuma, e aí percebi que, de fato, eu gostava demais do anime. Eu não acreditei que aquele personagem estava deixando o anime, lembro de ter ficado em choque e tentando assimilar na época”, relembrou.

Profundidade emocional

Na opinião de Caroline, Naruto é muito mais do que uma história de superação pessoal e amizade, é um universo rico, construído, que aborda temas complexos e de profundidade emocional. “Isso é o que me faz gostar mais ainda! Dentro desse universo do Naruto a filosofia ninja dita as regras, as tradições. O Kishimoto (criador do desenho) conseguiu criar um universo de personagens múltiplos, cada um com sua própria jornada e motivações, à sua maneira”, comentou.

Caroline Dominguez: "Naruto é muito mais do que uma história de superação pessoal e amizade, é um universo muito rico” (Foto: arquivo pessoal)

“O Naruto Uzumaki, o protagonista, representa a perseverança e a capacidade de superação diante de desafios que parecem insuperáveis, mas também traz a ideia de que nossas escolhas moldam nosso destino, e que nem sempre somos aquilo que os outros pensam. Outra coisa que gosto bastante é a busca do Naruto pela amizade e redenção de Sasuke, pois essa amizade não é apenas um fio condutor emocionante, mas também reflete as complexidades das relações interpessoais que existem dentro do universo do Naruto. Além do poder transformador do perdão e da empatia existentes na história, para mim, Naruto é mais que uma obra de entretenimento, mas também é uma boa reflexão sobre a natureza humana e o significado da jornada pessoal”, opinou Caroline.

Caroline tem cerca de 30 actions figures, apenas do Naruto. Além dos bonecos, ela também tem blusas e até a bolsa de moedas igual a que o personagem usa em formato de sapo (Foto: arquivo pessoal)

Desde a época da pandemia, a educadora passou a colecionar actions figures - bonecos idênticos a personagens - do Naruto. Atualmente, ela possui cerca de 30 deles, apenas do anime. Além das actions figuras, a professora também tem blusas e até a bolsa de moedas igual a que o Naruto usa em forma de sapo. “Gosto muito de comprar coisas relacionadas aos animes que assisto. Mas Naruto tem minha preferência. Na escola onde trabalho, meus alunos amam o fato de eu gostar de animes. Eles sempre me dão presentes, desenhos que eles mesmos fazem, já chegaram até me desenhar de ninja uma vez. Gosto de conversar com eles sobre o anime. Quando dá, sempre vou a alguns eventos de animes na cidade e às feiras geek e nerds”.

Para Caroline Dominguez, um aspecto interessante de Naruto, que muitas vezes não é tão enfatizado pelos fãs, é a importância da filosofia ninja e do Mundo Shinobi na construção do enredo: “A série explora diversos temas como ética, moralidade, política e as complexidades do mundo ninja. Além disso, a hierarquia e o sistema de classificação dos ninjas, as diferentes aldeias e suas relações de poder, e as tradições e códigos de conduta ninjas são elementos que enriquecem a história e dão profundidade ao universo de Naruto. Esses aspectos contribuem para a complexidade e riqueza do mundo criado pelo Kishimoto, mas muitas vezes são deixados de lado em favor de destacar as batalhas e as relações entre os personagens principais”.

Serviço

Anime Geek Naruto

Data: 6 e 7 de julho

Horário: 11h às 21h

Local: Unama Ananindeua (BR-316, Km 3, S/N)