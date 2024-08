'Estrela da Casa': saiba quem é Rodrigo Garcia, o único representante do Norte na edição

A TV Globo anunciou nesta quinta-feira (8/8) os participantes do novo reality musical "Estrela da Casa". Entre os competidores está Rodrigo Garcia, cantor de 24 anos, de Manaus (AM), que representará a região Norte. Rodrigo vai competir com o gênero piseiro, mas tem um histórico musical diversificado, incluindo uma passagem como vocalista da banda Impakto, bastante conhecida na capital amazonense, onde teve a oportunidade de abrir um show da banda Babado Novo.

Rodrigo vive de música há mais de dois anos, tocando ukulele, violão e se arriscando no teclado e na guitarra. Conhecido por ser brincalhão e animado, ele foi apresentado ao público por Nattanzinho na primeira chamada global do programa. Em entrevista ao Gshow, Rodrigo mencionou seu crush por Claudia Leitte e Jade Picon, além de lembrar de sua experiência cantando axé e swingueira durante carnavais com a banda Impakto.

Além da carreira musical, Rodrigo também já desempenhou diversas funções, como garçom, entregador de panfletos, vendedor de bebidas em quiosques, assistente de pedreiro, pintor e maître sommelier. Agora, ele busca conquistar uma posição de destaque no cenário musical nacional por intermédio do reality "Estrela da Casa".