Estrela da Casa: Novo reality show apresentará música inédita de Marília Mendonça

Nesta quinta-feira (8) serão lançadas novidades sobre o reality show “Estrela da Casa”, nova aposta da Globo que combina a busca por um novo astro da música e o confinamento com provas, dinâmicas e shows ao vivo. Uma surpresa que será revelada durante o reality é uma música nova, da cantora Marília Mendonça.

O programa, que estreia no dia 13 de agosto, terá 14 participantes nesta primeira temporada. Na casa, cada um terá uma cama e todos vão compartilhar um lounge café para convivência.

Ana Clara será a apresentadora do reality e também participará de interações dentro da casa. “Eu vou estar dentro da casa com ele, olho no olho, entendendo esses desafetos”, contou a apresentadora durante um encontro com a imprensa.

Boninho, que também esteve na coletiva de imprensa, explicou que o programa será uma mistura de reality e convivência e de música a o mesmo tempo.

“É um reality de música? É um reality de convivência? É um pouco de tudo. Um pouco de tudo que eu aprendi nessa minha história fazendo realities”, explicou.

Graças a uma parceria com a Universal Music, cada um dos 14 participantes gravou um EP com 8 músicas e as primeiras faixas serão lançadas ainda nesta quinta-feira (8). Segundo Boninho, uma das canções se trata de uma composição inédita de Marília Mendonça.

“Tem uma música inédita da Marília Mendonça, que uma das meninas que canta tinha uma colaboração fantástica”, salientou.