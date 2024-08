'Estrela da Casa': saiba quem são os participantes do novo reality show musical da TV Globo

Os participantes do novo reality show da TV Globo, "Estrela da Casa", foram revelados ao longo da noite desta quinta-feira (08/8). O programa, que estreia no dia 13 de agosto, é uma competição musical com exibição diária na TV Globo, transmissão 24 horas pelo Globoplay e conteúdo adicional no Multishow e Gshow. Dirigido por Boninho, "Estrela da Casa" promete ser uma das grandes apostas da emissora. Conheça os participantes:

(Divulgação)

MC Mayarah: Aos 29 anos, a carioca MC Mayarah reside na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sua paixão pela música começou ainda na infância, quando entrou em um coral evangélico a pedido do avô. Embora nunca tenha estudado teoria musical, a cantora compõe músicas que refletem sua origem humilde e o empoderamento feminino. Seu estilo principal é o funk, e ela vê no programa uma chance de realizar seus sonhos.

(Divulgação)

Rodrigo Garcia: Com 24 anos, Rodrigo Garcia, de Manaus, cresceu cercado pela música, influenciado por um tio que atuava como DJ em festas familiares. Apaixonado pelo forró e piseiro, ele começou a cantar na adolescência e aprendeu a tocar violão de forma autodidata após uma desilusão amorosa. Suas composições são inspiradas no amor, tema que ele sempre aborda em suas letras.

(Divulgação)

Heloísa Araújo: Aos 23 anos, Heloísa Araújo é uma artesã, cantora e compositora que vive na aldeia Kariri-Xocó, em Porto Real do Colégio, Alagoas. Orgulhosa de suas raízes, Heloísa foi influenciada desde pequena pelos cantos nativos ensinados por seu avô. No programa, ela irá representar o sertanejo romântico, incorporando elementos indígenas como tambores e chocalhos em seu repertório.

Ramalho: Com 23 anos, o paulistano Ramalho é cantor e compositor de rap. Inspirado pelo pai, que cantava em barzinhos, Ramalho descobriu sua vocação durante a adolescência, participando de batalhas de rima no recreio da escola e nas pistas de skate.

(Divulgação)

Gael Vicci: Aos 18 anos, Gael Vicci nasceu em Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, mas vive em São Paulo. Sua paixão pela música começou ao ver a mãe e a avó cantando na igreja. Ele também é ator de teatro musical e trabalha com contação de histórias para crianças. No reality, Gael defenderá o gênero MPB e música pop.

(Divulgação)

Evellin: Conhecida como a "doutora do Sertanejo", Evellin, de 33 anos, é dentista, cantora e compositora em Inhapim, Minas Gerais. Influenciada por Zezé Di Camargo e Luciano, ela já abriu shows de grandes artistas como Gusttavo Lima e Dilsinho, mas sonha em ser a atração principal nos festivais de música pelo Brasil.

(Divulgação)

Unna X: Nascida em New Jersey, Estados Unidos, Unna X, de 26 anos, divide seu tempo entre Taguatinga, Distrito Federal, e sua cidade natal. Trabalha como faxineira para custear seu sonho de viver da música. Apaixonada pelo pop, suas primeiras influências musicais foram Britney Spears e Shakira. Unna X já compôs para artistas como Gloria Groove e Luisa Sonza.

(Divulgação)

Nick Cruz: Aos 26 anos, Nick Cruz é natural de Laranjeiras e atualmente vive em Serra, Espírito Santo. Desde a infância, sua mãe o levava a karaokês, onde ele se apaixonou pela música. Pedreiro de profissão, ele saiu de casa aos 15 anos para perseguir a carreira musical. Já lançou um clipe aos 19 anos, mas continua trabalhando na construção civil para se sustentar.

(Divulgação)

Califfa: Carioca de 31 anos, Califfa é cantor e compositor de pop, samba e trap. Ele já teve composições gravadas por grandes nomes como Ferrugem e Anitta. No "Estrela da Casa", Califfa espera sair dos bastidores e conquistar seu lugar no centro do palco.

(Divulgação)

Leidy Murilho: Com 38 anos, Leidy Murilho é cantora e compositora de música gospel. Nascida no Espírito Santo e filha de pastores evangélicos, ela começou a cantar na igreja e hoje faz apresentações em diferentes comunidades cristãs.

(Divulgação)

Lucca: Aos 26 anos, Lucca é cantor e compositor de música sertaneja. Inspirado pelo pai e pelo avô, ele começou a cantar na adolescência e na sequência formou dupla com seu irmão mais velho, Juan. Hoje, entra no reality preparado para seguir carreira solo.

(Divulgação)

Muse Maya: Aos 24 anos, Muse Maya é atriz, cantora e compositora, nascida em Maricá e residente no Morro da Babilônia, Rio de Janeiro. Ela tem a música como uma herança artística da família, com o avô compositor de sambas e a mãe cantora de jazz. Muse começou sua carreira nas ruas, participando de competições de slam e rodas de rima.

(Divulgação)

Matheus Torres: Com 31 anos, Matheus Torres é natural de Minas Gerais e vive em São Paulo, onde se dedica exclusivamente à música. No "Estrela da Casa", ele defenderá o estilo pop rock, além de cantar e tocar soul, blues e jazz.

(Divulgação)

Nicole Louise: Aos 22 anos, Nicole Louise é de Brasília e se mudou para São Paulo aos 17 anos para seguir a carreira artística. Multi-instrumentista, ela começou a compor desde cedo, criando melodias que o pai depois transformava em canções.

(Divulgação)