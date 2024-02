Espetáculo 'Tempestade', com Júlia Lemmertz, chega aos palcos do Theatro da Paz nesta quinta

Um dos maiores clássicos do teatro mundial ganhará o palco do Theatro da Paz com grande elenco nesta quinta-feira, 1 e sexta-feira, 2, a partir das 20h. O espetáculo “Tempestade” é uma adaptação de “A Tempestade”, de William Shakespeare. A peça conta com a renomada atriz Júlia Lemmertz e mudou o gênero dos personagens protagonistas que eram homens para mulheres. A mudança fez com que a peça aprofundasse questões que já estavam presentes no texto original, mas em segundo plano.

Alguns dos temas abordados na adaptação é sobre poder, patriarcado, gênero e etnia. Shakespeare levantou discussões e reflexões importantes na obra, necessárias mais ainda nos dias de hoje. Vale destacar ainda que as personagens femininas invisibilizadas na peça original ganharão vida e voz. Nessa adaptação, a bruxa Sycorax e a Princesa Claribel, que no texto original são apenas mencionadas pelos personagens masculinos, ganham corpo e voz nas atuações de Ariane Souza e Luiza Loroza, respectivamente.

Na história, Próspera sofre um golpe de Estado do próprio irmão justamente quando precisou se afastar do ducado para cuidar da filha recém-nascida, Miranda. Para fugir de um destino cruel, mãe e filha são forçadas ao exílio em uma ilha mágica, onde aprendem os poderes da floresta, sendo essa uma metáfora ao resgate da alma feminina. Júlia Lemmertz e Luiza Lemmertz, mãe e filha na vida real, atuam juntas pela primeira vez no teatro, interpretando mãe (Próspera) e filha (Miranda) na ficção.

Além de Julia, integram o elenco os atores e atrizes Ariane Souza, Augusto Trainotti, Luiza Loroza e Luiza Lemmertz, sob a direção de Aluizio Abranches. A obra se passa numa ilha mágica. Personagens humanos se misturam com personagens encantados. Uma tempestade é invocada através de um ritual de magia. Um acerto de contas do passado resgata o tempo. A vida olhada pela poesia de Shakespeare: “Somos todos feitos da mesma matéria que os sonhos são feitos, E nossa vida breve é circundada por um adormecer”.

O espetáculo que foi um sucesso no Rio de Janeiro, sempre com casa cheia, chega a Belém com expectativa de conhecer um novo público. Segundo Júlia, um comentário geral do público é que a peça conseguiu adaptar o clássico para temas da atualidade sem perder a essência da coloquialidade e da poesia de Shakespeare.