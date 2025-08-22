Espetáculo premiado ‘Prima Facie’ chega pela primeira vez a Belém com Débora Falabella

Após temporadas de sucesso outras capitais brasileiras, o monólogo “Prima Facie”, estrelado por Débora Falabella, chega pela primeira vez a Belém. A montagem terá apresentações no Theatro da Paz entre os dias 22 e 24 de agosto, com produção local da Imaginária Entretenimentos.

VEJA MAIS

A estreia acontece nesta sexta-feira (22), às 20h, em sessão já esgotada. No sábado (23), o público poderá conferir duas sessões, às 16h e 20h. O encerramento será no domingo (24), às 18h. Os ingressos seguem disponíveis no site Ticket Fácil e também na bilheteria do teatro (terça a sexta, das 9h às 18h; domingo, das 9h às 12h e das 16h às 18h).

Escrito pela australiana Suzie Miller, ex-advogada de direitos humanos, a peça acompanha a trajetória de Tessa, advogada criminalista que constrói uma carreira de sucesso, mas tem sua vida transformada ao ser vítima de estupro. O espetáculo aborda as falhas de um sistema judicial dominado por homens e já foi montado em países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Turquia.

Obra já foi encenada em países como Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha e se tornou símbolo de debates internacionais sobre violência contra a mulher (João Caldas)

Premiada em Londres e aclamada na Broadway, a peça se tornou um símbolo dos debates sobre violência contra mulheres, chegando inclusive à Assembleia da ONU. No Brasil, sob direção de Yara de Novaes, a adaptação tem lotado teatros e conquistado importantes prêmios, entre eles o Prêmio Shell de “Melhor Atriz”, o Prêmio APCA de “Melhor Atriz de Teatro” e o Prêmio Arcanjo de “Melhor Solo”.

Estreia na capital paraense

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Débora Falabella destacou a expectativa de se apresentar pela primeira vez em um dos maiores símbolos culturais da cidade. “Eu já estive em Belém há alguns anos com o espetáculo ‘Contrações’, mas nunca tinha tido a chance de subir ao palco do Theatro da Paz. A expectativa é grande, porque é um espaço histórico e lindíssimo. Vai ser muito especial levar ‘Prima’ Facie para o público paraense”, afirmou.

A atriz ressaltou ainda a importância de compartilhar a obra com novas plateias. Segundo ela, levar a história a diferentes regiões do país amplia a força do debate. “É muito bom compartilhar essa história com novas plateias, porque é um tema que precisa ser ouvido em diferentes regiões e que ganha ainda mais força quando chega a públicos diversos”, disse.

Desde sua estreia no Brasil, o espetáculo tem atraído grande público, inclusive com espectadores que retornam às sessões. Débora avalia que esse interesse se deve à força do texto e à relevância do tema. Ela destacou que, apesar de tratar de violência contra mulheres, a obra mobiliza também homens e profissionais do direito.

“É um texto de grande excelência dramatúrgica. A Suzie Miller trata de uma questão mundial, mas que no Brasil se torna ainda mais urgente diante dos números alarmantes da violência contra a mulher. O mais interessante é que, mesmo sendo uma peça sobre violência contra a mulher, ela atrai não só mulheres, mas também muitos homens e profissionais do meio jurídico, o que amplia ainda mais o alcance do debate”, explicou a atriz.

Preparação intensa

Com a lista gigantesca de papéis considerados importantes na teledramaturgia brasileira, como em “Avida Brasil”, “O Clone”, “Sinhá Moça”, Débora falou sobre os desafios de interpretar Tessa, personagem que exige sua dedicação física e emocional.

“É um espetáculo muito exigente, que pede preparação física, vocal e emocional. Estou em cartaz há um ano e meio e aprendi a cuidar da energia, descansando e mantendo uma rotina regrada para estar inteira em cena”, revelou.

Ela lembrou ainda da importância da direção de Yara de Novaes e das consultorias jurídicas no processo de ensaio. Segundo ela, a equipe buscou entender como adaptar o texto à realidade brasileira.

Recepção positiva

Com mais de 40 mil espectadores em todo o país, a montagem reforça a trajetória de Débora no teatro, meio que considera essencial em sua carreira. “Minha formação é o teatro, e ele sempre esteve presente na minha trajetória, como cinema e a televisão. Nesse momento pós-pandemia, tenho visto os teatros cheios, o que é maravilhoso. O teatro é esse encontro ao vivo, sem distrações, em contato direto com o público. A presença que o teatro proporciona é única”, destacou.

A atriz reforçou o impacto que a obra tem causado em diferentes públicos. “Esse texto toca profundamente, principalmente as mulheres, mas também tem mobilizado homens e profissionais do sistema jurídico. O impacto é grande: as pessoas saem sensibilizadas e refletindo sobre o assunto”, afirmou.

Para Débora, levar a história a novas plateias dá ainda mais sentido ao seu trabalho. “Apesar de ter sido escrito por uma autora australiana, no Brasil ele ganha urgência diante dos números alarmantes da violência contra a mulher. Levar esse debate através da arte dá um sentido profundo para mim como artista”, finalizou.

SERVIÇO

Espetáculo ‘Prima Facie’

Datas: 22, 23 e 24 de agosto;

Horários: sexta (22), às 20h; sábado (23), às 16h e às 20h (sessão extra); domingo (24), às 18h;

Local: Theatro da Paz, localizado na Av. da Paz, Praça da República, s/n, no bairro Campina, em Belém;

Ingressos disponíveis no Ticket Fácil (ticketfacil.com.br) e na bilheteria do teatro (terça a sexta, das 9h às 18h; domingo, das 9h às 12h e das 16h às 18h);

Infos: (91) 3252-8602/8603.